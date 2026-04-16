EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: LIBERO football finance AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die LIBERO football finance AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 24.04.2026
Ort: https://libero-football-finance.com/de/investors/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 24.04.2026
Ort: https://libero-football-finance.com/de/investors/
16.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|LIBERO football finance AG
|Taunusanlage 9-10
|60329 Frankfurt am Main
|Deutschland
|Internet:
|www.libero-football-finance.com
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2310004 16.04.2026 CET/CEST
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