Die auf der quantenfähige Edge-Plattform SanQtum AI von Available Infrastructure basierende Kapazität mit 48.000 GPUs richtet sich an Unternehmen, die mit langen Lieferzeiten für GPUs konfrontiert sind - mit integrierter Tokenisierung durch DataValue, DataScore und Information Data Exchange(IDE)

PHILADELPHIA, PA / ACCESS Newswire / 16. April 2026 / Der weltweite Mangel an KI-Rechenleistung hat Unternehmen außerhalb des Hyperscaler-Kundenkreises dazu gezwungen, lange auf hochleistungsfähige GPU-Kapazitäten zu warten. Datavault AI Inc. ("Datavault AI" oder das "Unternehmen") (NASDAQ:DVLT), ein Anbieter von Technologien für Datenmonetarisierung, Zertifizierung, digitales Engagement und die Tokenisierung realer Vermögenswerte ("RWA"), gab heute bekannt, dass die ersten Standorte seines neuen quantenfähigen Hochleistungsrechner-("HPC")-GPU-Netzwerks nun in New York und Philadelphia in Betrieb sind, wobei die kommerzielle Verfügbarkeit der gesamten Kapazität von 48.000 GPUs im dritten Quartal 2026 erwartet wird.

Die Kapazität wird bis Ende 2026 auf 1.000 städtische Micro-Edge-Neocloud-Standorte in mehr als 100 US-Städten verteilt sein. Jeder Standort unterstützt bis zu 48 GPUs, die für KI-Inferenz mit geringer Latenz und HPC-Workloads konfiguriert sind. Der Marktwert der dedizierten 48.000-GPU-Kapazität wird auf der Grundlage der aktuellen Preise für die Hopper- und Blackwell-Klasse auf 1,44 bis 1,92 Milliarden US-Dollar geschätzt.¹

Das Netzwerk wird außerhalb der Lieferkette der Hyperscaler aufgebaut, die den Großteil der aktuellen GPU-Kapazität der Hopper- und Blackwell-Klasse absorbiert hat und viele Unternehmen mit verlängerten Vorlaufzeiten und begrenzter On-Demand-Verfügbarkeit bei großen Cloud-Anbietern konfrontiert hat.² Die SanQtum-KI-Plattform von Available Infrastructure bietet eine cybersichere, Zero-Trust- und quantenresistente Architektur mit Post-Quantum-Kryptografie, die Available Infrastructure als "KI-gestütztes, quantenbereites Edge-Computing" beschreibt. Die DataValue-, DataScore- und Information Data Exchange (IDE)-Plattform von Datavault AI läuft direkt auf der durch SanQtum gesicherten GPU-Infrastruktur und ermöglicht so die Tokenisierung und Monetarisierung von Daten in Echtzeit sowie Edge-AI-Workloads in großem Maßstab.

"Die GPU-Versorgungskrise hat einen zweigeteilten Markt geschaffen - Hyperscaler mit Kapazitäten und Unternehmen, die in einer einjährigen Warteschlange stehen. Unsere quantenfähige Kapazität, die auf der cybersicheren Edge-Architektur von SanQtum AI basiert, bietet Unternehmen einen Weg zu sicherer KI-Rechenleistung, Daten-Scoring und tokenisierter Monetarisierung, ohne auf Zuteilungen von Hyperscalern warten zu müssen", sagte Nathaniel T. Bradley, Gründer und CEO von Datavault AI Inc. (NASDAQ:DVLT).

Bis Anfang Juli 2026 sind etwa 30 weitere Stadtaktivierungen geplant, wobei die gesamte Kapazität mit 48.000 GPUs ab dem 3. Quartal 2026 vollständig kommerziell verfügbar sein soll und das landesweite Netzwerk voraussichtlich bis Ende 2026 Einnahmen generieren wird. Das luftgekühlte Design mit geringerem Stromverbrauch wurde entwickelt, um die Einschränkungen durch das Stromnetz und die Kühlmittelversorgung zu umgehen, die die Expansion von Hyperscalern bisher begrenzt haben. Damit positioniert sich die Kapazität als alternative Quelle für sichere KI-Rechenkapazität für Unternehmen in einem Markt, in dem eine kleine Anzahl von Hyperscale-Cloud-Anbietern den Großteil der aktuellen Kapazitäten der Hopper- und Blackwell-Klasse für sich beansprucht hat.

IDE Ertragsmanagement und markenspezifische Datenbestände

Das Information Data Exchange (IDE ) wird KI-gestütztes Yield Management und die Bewertung von Marken-Datenbeständen integrieren, wobei die Datenbestände nach Qualität, Vollständigkeit und Quantenverschlüsselung bewertet werden. IDE, DataValue und DataScore werden nativ auf der von SanQtum gesicherten Kapazität laufen, wodurch es ermöglicht wird, die Echtzeit-Datentokenisierungs- und Monetarisierungsfunktionen von Datavault AI am Netzwerkrand statt in zentralisierten Cloud-Regionen zu betreiben.

Quellen

¹ Die aktuellen Preise für NVIDIA H100 80 GB PCIe- und SXM-Modelle liegen laut veröffentlichten Preisanalysen für 2026 zwischen etwa 25.000 und 40.000 US-Dollar pro GPU, und komplette HGX H100-Systeme mit 8 GPUs kosten regelmäßig mehr als 350.000 US-Dollar. Bei einem gemittelten Preisbereich von 30.000 bis 40.000 US-Dollar pro GPU entspricht eine Kapazität von 48.000 GPUs einem Marktwert von 1,44 bis 1,92 Milliarden US-Dollar. Quellen: IntuitionLabs, " NVIDIA AI GPU Prices: H100 ($27K-$40K) & H200 ($315K/8-GPU) Cost Guide", Dezember 2025 - intuitionlabs.ai/articles/nvidia-ai-gpu-pricing-guide; Northflank, "How much does an NVIDIA H100 GPU cost?", 2026 - northflank.com/blog/how-much-does-an-nvidia-h100-gpu-cost.

² Die Reservierungsaktivitäten der Hyperscaler haben den Großteil der kurzfristigen Zuteilungen von NVIDIA für die Hopper- und Blackwell-Klasse aufgebraucht, wodurch die On-Demand-Verfügbarkeit der H100 auf den großen Cloud-Plattformen für Teams ohne bereits reservierte Kapazitäten "tatsächlich unzuverlässig" ist. Die kombinierten Investitionsausgaben der Hyperscaler für 2026 werden auf etwa 660-690 Milliarden US-Dollar geschätzt, was einen anhaltenden Druck auf die Lieferketten für GPUs, Speicher und Rechenzentren ausübt. Quellen: Spheron Network, "GPU Shortage 2026: How to Secure AI Compute When GPUs Are Sold Out", April 2026 - spheron.network/blog/gpu-shortage-2026; Introl, " Hyperscaler CapEx Hits $690B in 2026", Februar 2026 - introl.com/blog/hyperscaler-capex-690-billion-microsoft-azure-power-bottleneck-2026.

Über Datavault AI

Datavault AI (NASDAQ:DVLT) ist führender Anbieter von KI-gesteuerten Datenerlebnissen, der Bewertung und der Monetarisierung von Vermögenswerten im Web 3.0-Umfeld. Die cloudbasierte Plattform des Unternehmens bietet umfassende Lösungen mit einem Schwerpunkt auf Zusammenarbeit in den Bereichen Acoustic Sciences und Data Sciences.

Der Geschäftsbereich Acoustic Sciences von Datavault AI umfasst die patentierten Technologien WiSA, ADIO und Sumerian sowie branchenweit einzigartige grundlegende Technologien für die räumliche und mehrkanalige drahtlose Übertragung von hochauflösendem Ton, deren geistiges Eigentum Bereiche wie Audio-Timing, Synchronisation und die Unterdrückung von Mehrkanal-Interferenzen abdeckt. Der Geschäftsbereich Data Science nutzt die Leistungsfähigkeit von Web 3.0 und Hochleistungsrechnern, um Lösungen für die Wahrnehmung, Bewertung und sichere Monetarisierung von Erlebnisdaten bereitzustellen.

Die Plattform von Datavault AI bedient zahlreiche Branchen, darunter die Lizenzierung von Hochleistungsrechensoftware für Sport und Unterhaltung, Veranstaltungen und Veranstaltungsorte, Biotechnologie, Bildung, Fintech, Immobilien, Gesundheitswesen, Energie und mehr. Der Information Data Exchange ermöglicht Digital Twins und die Lizenzierung von Namen, Bildern und Ebenbild, indem physische Objekte aus der realen Welt sicher mit unveränderlichen Metadaten verknüpft werden, was eine verantwortungsvolle KI mit Integrität fördert. Die Technologie-Suite des Unternehmens ist vollständig anpassbar und bietet KI- und maschinell lernbasierte Automatisierung, Integration von Drittanbietern, detaillierte Analysen und Daten, Marketingautomatisierung sowie Werbeüberwachung.

Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Philadelphia, PA. Erfahren Sie mehr über Datavault AI unter www.dvlt.ai.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" (im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 in seiner geänderten Fassung und anderer Wertpapiergesetze) über Datavault AI Inc. ("Datavault AI", das "Unternehmen", "uns", "unser" oder "wir") und unsere Branche, die mit Risiken und Ungewissheiten behaftet sind. In einigen Fällen können Sie zukunftsgerichtete Aussagen daran erkennen, dass sie Wörter wie "könnte", "möglicherweise", "wird", "soll", "sollte", "erwartet", "plant", "geht davon aus", "könnte", "beabsichtigt", "Ziel", "prognostiziert", "erwägt", "glaubt", "schätzt", "vorhersagt", "potenziell", "Ziel", "Zielsetzung", "strebt an", "wahrscheinlich" oder "fortsetzen" oder die Verneinung dieser Wörter oder andere ähnliche Begriffe oder Ausdrücke, die sich auf unsere Erwartungen, Strategie, Pläne oder Absichten beziehen. Das Fehlen dieser Begriffe bedeutet nicht, dass eine Aussage nicht zukunftsgerichtet ist. Zu solchen zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem Aussagen über zukünftige Ereignisse, die für das dritte Quartal 2026 erwartete kommerzielle Verfügbarkeit der quantenfähigen Hochleistungsrechnerkapazität des Unternehmens mit 48.000 GPUs; der geschätzte Marktwert der Kapazität von 1,44 bis 1,92 Milliarden US-Dollar; die geplante Bereitstellung und Aktivierung von 1.000 städtischen Micro-Edge-Neocloud-Standorten in mehr als 100 US-Städten bis Ende 2026, einschließlich der etwa 30 zusätzlichen Aktivierungen von Stadt- , die bis Anfang Juli 2026 angestrebt werden, sowie den geplanten Status der Umsatzgenerierung des landesweiten Netzwerks bis zum Jahresende 2026; die erwartete Einführung der SanQtum-KI-Plattform von Available Infrastructure; die erwarteten Funktionen und die Kommerzialisierung der Technologien DataValue, DataScore und Information Data Exchange(IDE) des Unternehmens, einschließlich KI-gestütztem Ertragsmanagement, Bewertung von Marken-Datenbeständen, Echtzeit-Datentokenisierung und Edge-basierter Monetarisierung; die Fähigkeit des Unternehmens, KI-Inferenz mit geringer Latenz, HPC-Kapazität, Zero-Trust-Sicherheit und quantenresistente Architektur am Netzwerkrand bereitzustellen; die erwartete Positionierung der Gesamtkapazität als Alternative zu von Hyperscalern bereitgestellter GPU-Kapazität; und die erwarteten operativen, technischen und kommerziellen Ergebnisse der Geschäftsstrategie des Unternehmens sowie die prognostizierte Richtung und die Marktauswirkungen regulatorischer Änderungen in Bezug auf digitale Vermögenswerte basieren notwendigerweise auf Schätzungen und Annahmen, die zwar vom Unternehmen und seiner Geschäftsleitung als angemessen erachtet werden, jedoch von Natur aus mit Unsicherheiten behaftet sind.

Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf diese und andere hierin enthaltene zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen.

Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund verschiedener Risiken und Ungewissheiten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die folgenden, erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen dargestellten Ergebnissen abweichen: die Fähigkeit des Unternehmens, seine GPU-Kapazität, seine Micro-Edge-Neocloud-Standorte und seine SanQtum-basierte Infrastruktur innerhalb des vorgesehenen Zeitrahmens zu entwickeln, einzurichten und zu skalieren; die Fähigkeit des Unternehmens, eine ausreichende Versorgung mit GPUs der Hopper- und Blackwell-Klasse oder gleichwertigen GPUs sicherzustellen und seine strategische Beziehung zu Available Infrastructure aufrechtzuerhalten; Risiken im Zusammenhang mit der Standortaktivierung, Genehmigungen, behördlichen Zulassungen, der Stromverfügbarkeit, den Bedingungen in der Lieferkette und der technologischen Integration; die erfolgreiche Implementierung von quantenresistenter Verschlüsselung, Zero-Trust-Architektur und KI-gestütztem Ertragsmanagement; die Fähigkeit des Unternehmens, die erwarteten Tokenisierungsgebühren, Transaktionserlöse und sonstige Monetarisierungserträge aus dem GPU-Netzwerk und den Datenbeständen zu generieren; Wettbewerb durch Hyperscale- und andere Anbieter von KI- und HPC-Kapazitäten; Veränderungen der Marktnachfrage nach den Dienstleistungen und Produkten von Datavault AI; Veränderungen der wirtschaftlichen, marktbezogenen oder regulatorischen Rahmenbedingungen; Risiken im Zusammenhang mit sich weiterentwickelnden regulatorischen Rahmenbedingungen für tokenisierte Vermögenswerte, digitale Vermögenswerte und den grenzüberschreitenden Token-Vertrieb; Risiken im Zusammenhang mit der technologischen Entwicklung und Integration; sowie sonstige Risiken und Ungewissheiten, die ausführlicher in den bei der SEC eingereichten Unterlagen von Datavault AI beschrieben sind, einschließlich des Jahresberichts auf Formular 10-K für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr und anderer Unterlagen, die Datavault AI von Zeit zu Zeit bei der SEC einreicht und die auf der Website der SEC unter www.sec.gov verfügbar sind, und die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den Erwartungen abweichen.

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