Als zentrale Erfolgsfaktoren für Stand-alone-Speicher in Österreich rücken Netzanschluss, Netzentgelte und die Vermarktungsstrategie in den Fokus. Die Forscher der WU Wien haben dazu ein umfassendes Whitepaper erstellt. Der Markt für große Batteriespeicher in Österreich stellt sich ähnlich dar wie in Deutschland. Den Netzbetreiber liegen Netzanschlussbegehren im Gigawattmaßstab vor, doch die vorhandenen Netzkapazitäten für solche Projekte sind rar. Daher rücken flexible Netzanschlussvereinbarungen in den Fokus. Gleichzeitig sucht die Behörde E-Control - vergleichbar mit der Bundesnetzagentur in ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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