San Francisco - Auf der Entwicklerkonferenz TDX 2026 in San Francisco stellt Salesforce eine Reihe von Innovationen für das Agentic Enterprise vor. Im Zentrum steht Salesforce Headless 360, ein Toolset, das agentische Funktionen für Vertriebs-Workflows oder Kundenservice-Prozesse als API, MCP-Tool oder CLI-Befehl bereitstellt. Hinzu kommen neue Steuerungs- und Governance-Funktionen bei Agent Fabric sowie eine Runderneuerung des AgentExchange Marktplatzes. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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