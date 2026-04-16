Menschen in Nigeria und Indien befestigen iPhones an ihrem Kopf und filmen sich dabei, wie sie Hausarbeiten erledigen. Damit geben sie im Wettlauf um die Entwicklung von Humanoiden tausende Daten an Unternehmen frei. Zeus ist Medizinstudent. Er lebt in einer auf einem Hügel gelegenen Stadt in Zentralnigeria. Nach einem langen Tag im Krankenhaus kehrt er in seine Einzimmerwohnung zurück, schaltet sein Ringlicht ein, befestigt sein iPhone an der Stirn ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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