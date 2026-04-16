Basel - Am Montagabend haben sich der Europäische Rat und das EU-Parlament auf die definitiven Schutzmassnahmen bei Stahlimporten geeinigt. Diese stellen eine deutliche Verschärfung zur bisherigen Praxis dar und treffen nicht nur die Schweizer Stahl-Recyclingwerke mit voller Wucht, sondern auch zahlreiche weitere Hersteller. Der Bundesrat ist nun aufgefordert, mit Weitsicht zu handeln und Massnahmen zu ergreifen, die die negativen Konsequenzen möglichst ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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