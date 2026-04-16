© Foto: picture alliance/dpa | Clara MargaisRepsol steht kurz davor, seine Ölgeschäfte in Venezuela zurückzuerlangen und will die Produktion binnen drei Jahren verdreifachen.Der spanische Energiekonzern Repsol steht kurz davor, die operative Kontrolle über seine Ölgeschäfte in Venezuela zurückzuerlangen, wie das Handelsblatt am Donnerstag berichtet. Demzufolge sei eine neue Vereinbarung mit der Regierung in Caracas die Grundlage. Diese Vereinbarung sehe nicht nur eine Ausweitung der Produktion vor, sondern soll auch ein zentrales Problem der Vergangenheit lösen: die unsichere Bezahlung. Insgesamt plant Repsol, die Produktion innerhalb von drei Jahren zu verdreifachen. Dies soll durch ein neu eingeführtes Zahlungssystem, das Einnahmen …Den vollständigen Artikel lesen
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