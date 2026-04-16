Frankfurt/Main - Als Reaktion auf hohe Kerosinpreise legt die Lufthansa erste Flugzeuge still. Die Lufthansa-Tochter Swiss bleibt bei ihrem bisherigen Ausmusterungsplan von alten Maschinen. Schwester Edelweiss streicht hingegen Flüge. Laut einer Lufthansa-Mitteilung vom Donnerstag trifft die Ausmusterung vor allem die Fluggesellschaften Lufthansa und Lufthansa Cityline. Als ersten Schritt plant die Gruppe, bereits ab diesem Samstag die 27 älteren ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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