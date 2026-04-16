ASML: Gute Zahlen, aber die Aktie gibt nach

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Quartalsbericht überzeugt - Markt reagiert dennoch zurückhaltend.





ASML hat für das erste Quartal 2026 solide Ergebnisse vorgelegt, dennoch geriet die Aktie nach Veröffentlichung des Berichts unter Druck und fiel zwischenzeitlich um knapp 6%. Der niederländische Halbleiterausrüster meldete im Berichtszeitraum einen Nettoumsatz von 8,8 Mrd. Euro sowie einen Nettogewinn von 2,8 Mrd. Euro. Gleichzeitig erhöhte das Unternehmen seine Prognose für 2026 und stellt einen Umsatz zwischen 36 bis 40 Mrd. Euro in Aussicht. Die Bruttomarge soll dabei zwischen 51 und 53% liegen.



Als Treiber nennt ASML die anhaltend hohe Nachfrage nach Chips sowie die laufenden Investitionen vieler großer Unternehmen in KI-Infrastruktur. Mögliche Exportkontrollen nach China, die den Umsatz belasten könnten, seien in den Erwartungen bereits berücksichtigt. Zusätzlich kündigte ASML eine Dividendenerhöhung für das Jahr 2025 an: Die Ausschüttung soll um rund 17% auf insgesamt 7,50 Euro je Aktie steigen.



Für Aufmerksamkeit sorgt auch die Kundenseite: TSMC, der größte Kunde von ASML, meldete zuletzt Rekordzahlen, was die Bedeutung der Endnachfrage im Halbleitermarkt unterstreicht. Weitere Details zu TSMC finden sich in den heutigen Vormittagsnews.













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Quelle: HSBC





















