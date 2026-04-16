Tesla hat an der kürzlich eröffneten Supercharger-Station in Wolfsburg einen kleinen Seitenhieb an den dortigen Autobauer platziert - mit dem Schriftzug "I.D CHARGE HERE" auf dem Boden. Jetzt hat Ionity an einem seiner Wolfsburger Ladeparks einen humorigen Konter gesetzt. Ein kleiner Seitenhieb gegen die Konkurrenz, gepaart mit etwas Humor, ist wohl einer der besten Marketing-Kniffe, um ein sonst eher kleines Thema aufzupeppen. Über einzelne, neue ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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