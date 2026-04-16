Das Hamburger Unternehmen hat den FalcOn vorgestellt, einen neuen elektrischen Gegengewichtsstapler. Basierend auf der EFG-Serie 5 dient das Fahrzeug als Entwicklungsplattform zum Testen von Hochvoltsystemen unter realen Betriebsbedingungen. Der Stapler ist für eine Tragfähigkeit von 6.000 Kilogramm bei einem Lastschwerpunkt von 600 Millimetern ausgelegt. Er erreicht Geschwindigkeiten von bis zu 26 km/h und beschleunigt mit Last in rund 4,6 Sekunden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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