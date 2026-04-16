DJ Microsoft und Stellantis kooperieren bei KI-Entwicklung und Cybersecurity

Von Elias Schisgall

DOW JONES--Microsoft und der europäische Automobilhersteller Stellantis wollen bei der Entwicklung von Künstlicher Intelligenz (KI), Cybersicherheit sowie dem Aufbau von Ingenieurskapazitäten zusammenarbeiten. Im Rahmen der auf fünf Jahre angelegten Partnerschaft wird Stellantis Microsoft Azure zur Modernisierung seiner Infrastruktur nutzen, wie er Konzern mitteilte, mit dem Ziel, die Fläche der Rechenzentren bis 2029 um 60 Prozent zu reduzieren.

Die beiden Unternehmen arbeiten laut den Angaben zufolge gemeinsam an mehr als 100 KI-Initiativen, die Bereiche wie Kundenbetreuung, Produktentwicklung und -validierung sowie die Wartung und Tests abdecken.

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April 16, 2026 11:17 ET (15:17 GMT)

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