© Foto: picture alliance / SvenSimon | Frank Hoermann / SVEN SIMONHensoldt liefert hochmobile Drohnenabwehrsysteme an die Bundespolizei und plant große Investitionen für 2026 - Aktie im Plus!Hensoldt liefert hochmobile Drohnenabwehrsysteme an die deutsche Bundespolizei, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteiltte. Die autarken Fahrzeuge, ausgestattet mit der bewährten Elysion Mission Core Software, bieten eine flexible und präzise Überwachung. Sie integrieren Sensoren und Effektoren und ermöglichen eine schnelle Reaktion auf Bedrohungen, insbesondere in sicherheitskritischen Bereichen wie Flughäfen, Infrastrukturanlagen oder Großveranstaltungen. Das Unternehmen übernimmt dabei als Generalunternehmer die Integration der Software und Technik, was die …Den vollständigen Artikel lesen
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