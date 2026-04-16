Der BSW-Solar fordert von der Regierung, Batteriespeicher in den Auktionen nicht zu benachteiligen. Der BDEW wiederum fordert einen sinnvollen Mix aus Gaskraftwerken, Speichern und Flexibilitäten. Die EU-Kommission hat die deutsche Kraftwerksstrategie grundsätzlich bereits freigegeben. Eine Bedingung dabei, dass die geplanten zwölf Gigawatt an neuen Kraftwerkskapazitäten wettbewerblich und diskriminierungsfrei ausgeschrieben werden. Dass daran Zweifel bestehen können, hat nicht zuletzt der Artikel im "Spiegel" bestätigt. Demnach hat das Bundeswirtschaftsministerium bei EnBW Argumente bestellt, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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