DJ Aktien Schweiz etwas leichter - Docmorris legen stark zu

DOW JONES--Mit erneuten Abgaben hat der schweizerische Aktienmarkt am Donnerstag den Handel beendet. Damit baute der SMI die Vortagesverluste noch etwas aus. Es herrschte Zurückhaltung im Vorfeld weiterer Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran. Trotz zaghafter Fortschritte bestehen weiterhin große Hürden - darunter die Wiedereröffnung der Straße von Hormus und Bedenken hinsichtlich des iranischen Atomprogramms, heißt es. Dies führe dazu, dass die Märkte weiterhin sehr sensibel auf geopolitische Entwicklungen reagierten. "Die Märkte handeln weiterhin auf der Grundlage des Optimismus, dass der Konflikt letztendlich in Wochen beigelegt wird", so Deutsche Bank Research.

Der SMI reduzierte sich um 0,4 Prozent auf 13.173 Punkte und schloss damit nur knapp über seinem Tagestief. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 12 Kursverlierer und 8 -gewinner gegenüber.Umgesetzt wurden 17,49 (zuvor: 19,88) Millionen Aktien.

Leicht bremsend wirkten auch die Kursverluste der Index-Schwergewichte Novartis und Roche, für die es um 1,0 bzw. 0,8 Prozent nach unten ging. Roche übernimmt das US-Unternehmen Saga Diagnostics für bis zu 595 Millionen US-Dollar. Mit der Transaktion soll das Testportfolio der unabhängigen Roche-Tochtergesellschaft Foundation Medicine erweitert werden. Die Nestle-Aktie stieg dagegen um 0,3 Prozent.

Bei den Einzelwerten gewannen Docmorris 10,6 Prozent. Die Online-Apotheke hat einen soliden Jahresstart hingelegt, so die Jefferies-Analysten. Das Umsatzplus von 10,7 Prozent im ersten Quartal bewege sich am oberen Ende der für das Gesamtjahr angepeilten Wachstumsrate. Besonders bei den verschreibungspflichtigen Medikamenten (Rx-Geschäft) gebe es Fortschritte.

VAT verloren dagegen 1,5 Prozent. Die Umsatzprognosen für das zweite Quartal liegen unter den Erwartungen, wie die Analysten der Citi anmerkten. Das Unternehmen - ein wichtiger Zulieferer für die Halbleiterindustrie - prognostiziert für das laufende Quartal einen Umsatz zwischen 265 Millionen und 295 Millionen Franken. Der Mittelpunkt (der Zielspanne) bei 280 Millionen Franken liegt unter einer Schätzung der Citi von 315 Millionen Franken.

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April 16, 2026 11:42 ET (15:42 GMT)

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