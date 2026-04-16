ROUNDUP: Aixtron platziert millionenhohe Wandelschuldverschreibungen - Kursminus

HERZOGENRATH - Der Chipindustrie-Ausrüster Aixtron hat sich mit Wandelschuldverschreibungen frisches Geld beschafft. Das Volumen lag wie zuvor angekündigt bei 450 Millionen Euro, wie das Unternehmen am späten Mittwochabend mitteilte. Die Papiere haben eine Laufzeit bis April 2031. Zudem haben sich einige Käufer der Wandelanleihe im Rahmen einer Platzierung von Aixtron-Aktien getrennt. Nach dem Vortagskurssprung um mehr als ein Fünftel gab die Aktie am Donnerstag nach.

ROUNDUP: Heidelberger Druck verfehlt Margenziel für Gesamtjahr - Kursrutsch

HEIDELBERG - Heidelberger Druckmaschinen hat seine Profitabilitätsziele im abgelaufenen Geschäftsjahr 2025/26 nicht erreicht. Als Gründe führte der Konzern in einer Mitteilung vom Mittwochabend unter anderem Ausgaben für neue Geschäftsfelder außerhalb des Kerngeschäfts an. Die Heidelberger bauen aktuell ein weiteres Standbein rund um die Drohnenabwehr auf. Nach den bereits eindrucksvollen Kurskapriolen der vergangenen Tage sorgte die Nachricht am Donnerstag an der Börse erneut für starke Ausschläge.

Dank KI-Boom: Chiphersteller TSMC steigert Gewinn überraschend stark

HSINCHU - Der taiwanesische Chiphersteller TSMC hat im ersten Quartal dank des anhaltenden KI-Booms deutlich mehr verdient. Der Gewinn stieg um 58 Prozent auf rund 572,5 Milliarden Taiwan-Dollar (rund 15,4 Mrd Euro), wie der weltgrößte Auftragschiphersteller und wichtige Zulieferer von Nvidia und Apple am Donnerstag mitteilte. Branchenexperten hatten hier im Schnitt mit gut 542 Milliarden Taiwan-Dollar weniger erwartet. Der Umsatz kletterte - wie bereits bekannt - um 35 Prozent auf 1,13 Billionen Taiwan-Dollar.

ROUNDUP: Fuchs will bis 2031 Ergebnis um mindestens gut ein Viertel steigern

MANNHEIM - Der Schmierstoffhersteller Fuchs hat sich für die kommenden Jahre Zuwächse vorgenommen. Dabei soll der operative Gewinn bis 2031 stärker zulegen als der Umsatz. "Marktdynamik und Megatrends eröffnen uns neue Wachstumschancen", sagte der stellvertretende Vorstandsvorsitzende Timo Reister am Donnerstag auf dem Kapitalmarkttag des Unternehmens. Die Aktie legte im frühen Handel leicht zu.

ROUNDUP/IPO: Freenet erwägt Börsengang von Waipu.tv - Optionen auf dem Prüfstand

BÜDELSDORF - Der Mobilfunk- und TV-Anbieter Freenet denkt über einen Börsengang seiner TV-Streamingplattform Waipu.tv nach. Dies ist eine von mehreren strategischen Optionen, die Freenet nach eigenen Angaben zusammen mit den Minderheitsaktionären der TV-Streamingplattform prüft. Freenet kontrolliert den Waipu-tv-Betreiber Exaring mit 74,6 Prozent Anteil. Wann und ob es zu einem Börsengang kommt, hänge allerdings von verschiedenen Faktoren und den allgemeinen Marktbedingungen ab, teilte Freenet am Mittwochabend in Büdelsdorf mit. Die Aktie des Unternehmens reagierte am Donnerstag kaum auf die Neuigkeiten.

ROUNDUP/Teures Kerosin: Lufthansa legt erste Flugzeuge still

FRANKFURT - Als Reaktion auf hohe Kerosinpreise legt die Lufthansa erste Flugzeuge still. Laut einer Mitteilung trifft es vor allem die Fluggesellschaften Lufthansa und Lufthansa Cityline, die in dieser Woche massiv vom fliegenden Personal bestreikt worden sind.

Bosch meldet erstmals seit Finanzkrise Verlust



RENNINGEN - Die Milliardenkosten für den Stellenabbau und die US-Zölle haben den Technologiekonzern Bosch vergangenes Jahr tief in die roten Zahlen gedrückt. Das Ergebnis nach Steuern lag bei minus 400 Millionen Euro, wie Finanzchef Markus Forschner bei der Bilanzvorlage im Renningen sagte. 2024 hatte sich der Nachsteuergewinn von Bosch im Vorjahresvergleich bereits halbiert, aber immerhin noch bei rund 1,3 Milliarden Euro gelegen. Zuletzt Verlust gemeldet hatte Bosch einem Sprecher zufolge im Krisenjahr 2009.

Travelers verdient ein Jahr nach Waldbränden wieder mehr - Dividende steigt

NEW YORK - Der US-Schadenversicherer Travelers hat ein Jahr nach den verheerenden Waldbränden in Los Angeles im ersten Quartal wieder einen Milliardengewinn erwirtschaftet. Unter dem Strich stand ein Überschuss von gut 1,7 Milliarden US-Dollar - gut viermal so viel wie ein Jahr zuvor und mehr als von Analysten im Schnitt erwartet. Vorstandschef Alan Schnitzer sprach bei der Zahlenvorlage am Donnerstag von einem hervorragenden Start ins Jahr 2026. Die Quartalsdividende soll um 14 Prozent auf 1,25 Dollar je Aktie steigen. Die Travelers-Aktie verlor im vorbörslichen US-Handel jedoch zunächst fast zwei Prozent an Wert.

DocMorris wächst zum Jahresauftakt und verringert Verlust - Ausblick bestätigt

STECKBORN - Die Online-Apotheke DocMorris hat im ersten Quartal 2026 mehr umgesetzt und ihren operativen Verlust deutlich verringert. Der Redcare-Konkurrent sieht sich daher "gut im Plan", beim Betriebsergebnis die Gewinnschwelle im Laufe des Jahres 2026 zu erreichen, wie Finanzvorstand Daniel Wuest am Donnerstag laut Mitteilung erklärte. Im vorbörslichen Handel legte die Aktie deutlich zu.

Ölpreisschock schlägt bei Easyjet ins Kontor



LUTON - Der Billigflieger Easyjet bekommt die Folgen des Iran-Kriegs zu spüren. Die Buchungen haben sich abgeschwächt in den letzten Wochen, teilte der Konzern am Donnerstag in Luton mit. Deshalb sei die Vorausschau momentan geringer als üblich. Das Unternehmen sieht sich aber gut aufgestellt, die Schwankungen zu bewältigen. In den vergangenen Wochen belasteten Easyjet zudem die in Folge des militärischen Konflikts stark gestiegenen Ölpreise. Die Aktie verlor zum Handelsstart 7 Prozent an Wert.



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ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst. /stk



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