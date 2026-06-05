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WKN: 918422 | ISIN: US67066G1040 | Ticker-Symbol: NVD
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05.06.26 | 13:10
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NVIDIA CORPORATION Chart 1 Jahr
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NVIDIA CORPORATION 5-Tage-Chart
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5-Tage-Chart
AIXTRON SE
AIXTRON SE Chart 1 Jahr
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AIXTRON SE54,94-4,29 %
ASML HOLDING NV1.455,20-4,05 %
BROADCOM INC354,70-1,64 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG79,98-5,96 %
JENOPTIK AG44,720-3,41 %
MICRON TECHNOLOGY INC829,90-3,44 %
NVIDIA CORPORATION185,56-1,44 %
SILTRONIC AG93,80-6,39 %
STMICROELECTRONICS NV64,00-5,23 %
SUSS MICROTEC SE89,40-5,45 %
WACKER CHEMIE AG100,00-3,85 %
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