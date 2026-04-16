Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Donnerstag mit leichten Verlusten geschlossen. Gebremst wurde der Leitindex SMI von den defensiven Gesundheitswerten, die gerade angesichts des KI-Hypes von den Anlegern links liegen gelassen wurden. Aus diesem Grund schnitt die Schweizer Börse auch schlechter ab als die anderen grossen Handelsplätze Europas und Amerikas. Die Hoffnung auf eine Verlängerung des Waffenstillstandes zwischen dem Iran und den ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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