© Foto: JONAS ROOSENS - BelgaAmazon überzeugt mit starkem Kerngeschäft und neuen Zukunftsprojekten bis ins All. Ein Analyst sieht das Unternehmen klar im Aufwärtstrend.Die großen US-Technologiewerte stehen erneut im Fokus der Anleger. Sarat Sethi, geschäftsführender Partner bei Douglas C. Lane & Associates, zeigt sich dabei besonders optimistisch gegenüber Amazon. In einem Gespräch mit CNBC erklärte er: "Ich glaube, [...] Amazon läuft auf Hochtouren." Die Aktie des Konzerns liegt seit Jahresbeginn mehr als 7 Prozent im Plus und gehört damit zu den stärkeren Titeln innerhalb der sogenannten "Magnificent Seven". In dieser Gruppe bewegen sich auch Nvidia, Meta Platforms und Alphabet, die ebenfalls solide, aber teils …Den vollständigen Artikel lesen
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