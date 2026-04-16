16. April 2026. Vancouver, Kanada, und Melbourne, Australien - Southern Cross Gold Consolidated Ltd ("SXGC", "SX2" oder das "Unternehmen") (TSX:SXGC) (ASX:SX2) (OTCQX:SXGCF) (Frankfurt: MV3.F) (- https://www.commodity-tv.com/play/southern-cross-gold-large-drill-program-in-2026-at-world-class-gold-antimony-project-in-australia/ -) gibt bekannt, dass bestimmte Verwaltungsratsmitglieder des Unternehmens Aktienoptionen ausgeübt haben (die "Optionsausübung"), um insgesamt 7.750.000 Aktien des Unternehmens zu erwerben, was dem Unternehmen einen Gesamterlös von 5.520.000 AUD einbringt und den direkten wirtschaftlichen Aktienbesitz jedes Verwaltungsratsmitglieds an SXGC erheblich erhöht.

Durch die Optionsausübung haben die Direktoren ihre langfristige Investition in das Unternehmen und ihr Engagement für das Unternehmen deutlich erhöht. Nach der Optionsausübung halten die Direktoren gemeinsam eine wirtschaftliche Beteiligung von insgesamt 12.602.438 Aktien, was 4,70 % der ausgegebenen Aktien des Unternehmens auf unverwässerter Basis entspricht. Die Direktoren beabsichtigen, ihre Bestände zu langfristigen Anlagezwecken zu halten. Alle zukünftigen Käufe oder Veräußerungen werden in Kanada gemäß National Instrument 55-104 und in Australien durch die erforderlichen Meldungen an der Australian Securities Exchange bekannt gegeben.

Unabhängig davon hat Springtide Capital Ltd, ein mit Darren Morcombe, einem bedeutenden Aktionär des Unternehmens, verbundenes Unternehmen, 1.500.000 Aktienoptionen zu einem Preis von 1,20 AUD pro Aktie ausgeübt. Darüber hinaus hat Darren Morcombe weitere 950.618 Aktien durch Käufe am Markt erworben. Insgesamt hat Darren Morcombe seinen wirtschaftlichen Aktienbesitz um 2.450.618 Aktien erhöht, wodurch sich sein gesamter wirtschaftlicher Aktienbesitz auf 31.441.730 Aktien beläuft, was auf unverwässerter Basis etwa 11,70 % der ausgegebenen Aktien des Unternehmens entspricht. Diese Transaktionen festigen die starke Übereinstimmung zwischen den Insidern und Großaktionären des Unternehmens weiter, wobei die Direktoren (12,6 Millionen Aktien) und die Großaktionäre Darren Morcombe (31,4 Millionen Aktien), Pierre Lassonde (16,0 Millionen Aktien) und Kiril Sokoloff (10,9 Millionen Aktien) zusammen etwa 26,4 % der ausgegebenen Aktien halten - ein eindrucksvoller Beweis für das langfristige Vertrauen in den Wachstumskurs von SXGC. Diese Beteiligungen werden unabhängig voneinander gehalten und spiegeln individuelle Anlageentscheidungen wider, die von jedem Inhaber separat getroffen wurden.

Zur Finanzierung des Ausübungspreises und der daraus resultierenden Steuerverpflichtungen verkauften die Direktoren eine geringe Anzahl von Aktien (1.140.000, was 14,7 % der insgesamt erworbenen Aktien entspricht) über die Handelsplattform der TSX, um diese Finanzierungs- und Steuerverpflichtungen zu erfüllen. Hierbei handelt es sich lediglich um einen technischen Finanzierungsmechanismus, wobei die Direktoren 85,3 % aller durch die Optionsausübung erworbenen Aktien behalten.

Über Southern Cross Gold Consolidated Limited (TSX:SXGC) (ASX:SX2) (OTCQX:SXGCF) (Frankfurt: MV3.F)

Southern Cross Gold Consolidated Ltd. (TSX: SXGC, ASX: SX2, OTCQX: SXGCF) erschließt ein führendes Gold-Antimon-Projekt im Sunday Creek Gold-Antimon-Projekt, das sich 60 km nördlich von Melbourne befindet. Sunday Creek ist eine bedeutende Gold- und Antimon-Bohrentdeckung an einem Tier-1-Standort mit hochgradigen Bohrergebnissen, darunter 81 zusammengesetzte Abschnitte mit über 100 g/t Au aus 114,8 km Bohrungen. Die Mineralisierung folgt einer "Golden Ladder"-Struktur über eine Streichlänge von 12 km, wobei Strukturen von der Oberfläche bis in eine Tiefe von 1.100 m untersucht wurden.

Der strategische Wert von Sunday Creek wird durch sein Dual-Metall-Profil noch verstärkt. Das Unternehmen verfügt über ein kritisches Mineral, das die westliche Welt benötigt. Dies hat nach Chinas Exportbeschränkungen für Antimon, einem kritischen Metall für Verteidigungs- und Halbleiteranwendungen, an Bedeutung gewonnen. Die Aufnahme von Southern Cross in das US-amerikanische Defense Industrial Base Consortium (DIBC) und die AUKUS-bezogenen Gesetzesänderungen in Australien positionieren das Unternehmen als potenziellen wichtigen westlichen Antimonlieferanten.

Technische Fundamentaldaten untermauern das Investitionspotenzial zusätzlich: Vorläufige metallurgische Untersuchungen zeigen eine nicht-refraktäre Mineralisierung, die für konventionelle Aufbereitung geeignet ist, sowie Goldausbeuten von 93 % bis 98 % durch Schwerkraftabscheidung und Flotation.

Mit einer starken Liquiditätslage, 1.392 Hektar strategischem Grundbesitz und einem umfangreichen 200-km-Bohrprogramm, das bis zum ersten Quartal 2027 geplant ist, ist SXGC gut positioniert, um diese weltweit bedeutende Gold-Antimon-Entdeckung in einer erstklassigen Region voranzutreiben und Meilenstein für Meilenstein zu erreichen.

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Zur Einhaltung der ASX-Vorschriften: Diese Mitteilung wurde vom Vorstand von Southern Cross Gold Consolidated Ltd. zur Veröffentlichung freigegeben.

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Nicholas Mead - Unternehmensentwicklung

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Zweigstelle

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Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=83803Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=83803&tr=1



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