Hoteliers könnten durch die effektive Vermarktung der sechs beliebtesten Merkmale zusätzliche Einnahmen in Höhe von 1 Million US-Dollar erzielen

Nachhaltigkeitsbewusste Reisende sind bereit, für die richtigen Nachhaltigkeitsnachweise einen Aufpreis von fast 12 zu zahlen

Neue Erkenntnisse des Anbieters transformativer Technologien, Amadeus, zeigen, dass moderne Reisen zunehmend als Reset für die psychische Gesundheit genutzt werden und nicht nur als Freizeitaktivität. Das neue Forschungsprojekt Travel Dreams 2026: From data to delight stellt fest, dass viele Reisende in diesem Jahr neben dem "Finden einer neuen Version ihrer selbst" und "mehr Selbstvertrauen und Unabhängigkeit" vor allem Wert darauf legen, "ihren Kopf frei zu bekommen".

Etwa 41 der 6.000 befragten Reisenden streben danach, von einer Reise mit einem ruhigeren Nervensystem zurückzukehren, während ein Drittel von ihnen ein ideales Reiseziel als einen Ort beschreibt, an dem sie zu einer digitalen Entgiftung inspiriert werden, weil die Welt um sie herum interessanter ist.

Francisco Pérez-Lozao Rüter, President, Hospitality, Amadeus, sagt: "Travel Dreams 2026 hat klare Implikationen für die Hotellerie. Psychisches Wohlbefinden ist nicht mehr nur ein Spa-Konzept. Es ist in betrieblichen Details verankert, wie zum Beispiel Reisenden Zeit, Ruhe und Komfort sowie emotionale Sicherheit zurückzugeben. Hotels, die Erlebnisse gestalten, um die kognitive Belastung zu reduzieren, anstatt für zusätzliche Stimulation zu sorgen, sind besser darauf ausgerichtet, wie Reisende Reisen heute als Form der Selbstregulierung und Erholung nutzen."

Personalisierte Angebote können 1 Million US-Dollar pro Jahr und Hotel einbringen - ohne ein einziges Zimmer hinzuzufügen

Der Fokus auf psychische Gesundheit spiegelt sich auch in der Studie Travel Dreams 2026 wider, die zeigt, dass Gäste bereit sind, einen Aufpreis für Angebote zu zahlen, die Reibungsverluste reduzieren, Komfort bieten und ihnen ein Gefühl der Kontrolle vermitteln. Die sechs umsatzstärksten Angebote waren (in der Reihenfolge der Präferenz der Reisenden):

Früher Check-in später Check-out Zimmerausblick Etagenauswahl Personalisierte Willkommensgeschenke Pakete zur Schlafoptimierung Verbesserte Sauerstoff- und Luftqualität in den Zimmern Lokale Erlebnis-Kits kuratierte Reiseführer

Rund 74 der Reisenden geben an, dass sie sich personalisierte Reisen wünschen, und die Ergebnisse deuten darauf hin, dass moderne Vertriebsmöglichkeiten wie Zimmermerkmale, wenn sie strategisch vermarktet werden, erhebliche Erträge erzielen können. Ein Mittelklassehotel mit 150 Zimmern könnte durch die Monetarisierung dieser beliebten Merkmale einen zusätzlichen Jahresumsatz von 1 Million US-Dollar generieren.

KI entscheidend für die Reduzierung von Reibungsverlusten darf aber den menschlichen Kontakt nicht ersetzen

Die KI-Implementierung beschleunigt sich nur einer von 500 befragten Hoteliers plant nicht, 2026 in diesen Bereich zu investieren. Pro Hotel belaufen sich die durchschnittlichen Ausgaben für KI 2026 auf 320.000 US-Dollar, in den Vereinigten Staaten steigen sie auf 400.000 US-Dollar. Hoteliers geben an, dass diese Ausgaben vor allem in die Bereiche Revenue Intelligence, Prognosen, Automatisierung und Chatbots fließen werden.

Die richtige Umsetzung von Generative Engine Optimization (GEO) und Suchmaschinenoptimierung (SEO) ist laut Umfragen die oberste Priorität der Hoteliers bei der Nachfragegenerierung im Jahr 2026. Da sich Berichten zufolge 69 der Reisenden ausschließlich auf KI-Suchzusammenfassungen verlassen, ist die Sichtbarkeit in der generativen Suche mittlerweile unerlässlich, um die Zielgruppen zu erreichen.

Francisco Pérez-Lozao Rüter fügt hinzu: "Da der Einsatz von KI unter Hoteliers weltweit nahezu allgegenwärtig wird und die generative Suche die Art und Weise verändert, wie Reisende Marken entdecken und auswählen, wird 2026 das Jahr sein, in dem die Branche ihre digitalen Ambitionen in entschlossene, wettbewerbsfähige Maßnahmen umsetzt."

Die Studie Travel Dreams 2026 macht jedoch eines deutlich: Reisende schätzen nach wie vor den menschlichen Kontakt sie möchten, dass Menschen sie willkommen heißen, ihnen helfen und sich um sie kümmern. Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass KI am besten im Hintergrund arbeitet: indem sie Zimmer an ihre Vorlieben anpasst, Wartezeiten und Unsicherheiten minimiert und dem Personal hilft, schneller zu reagieren, sodass sich der gesamte Aufenthalt mühelos anfühlt..

Nachhaltigkeit als entscheidendes Unterscheidungsmerkmal und könnte Zimmeraufschläge von fast 12 bewirken

Nachhaltigkeit hat sich von einem "Nice-to-have" zu einer zentralen Erwartung gewandelt: Drei Viertel der Reisenden geben an, dass Nachhaltigkeitskriterien ihre Hotelwahl beeinflussen. Unter den Reisenden, die Wert auf Nachhaltigkeit legen, sind viele auch bereit, einen Preisaufschlag zu zahlen im Durchschnitt 11,7 mehr für eine Übernachtung in einem Hotel mit strengeren Umweltstandards.

Alle in Travel Dreams 2026 befragten Hoteliers gaben an, dass sie aktiv planen, 2026 in Nachhaltigkeitsinitiativen zu investieren, wobei die durchschnittlichen Ausgaben bei etwa 7 der gesamten Unternehmensausgaben liegen. Über ein Drittel der Hoteliers (35 %) gab zudem an, dass Nachhaltigkeit ein entscheidender Faktor für die Differenzierung ihrer Unterkunft sei.

Francisco Pérez-Lozao Rüter, President, Hospitality, Amadeus, kommentiert: "KI und Nachhaltigkeit verändern das Reisen: Beide müssen das menschliche Erlebnis verbessern, anstatt es zu ersetzen. KI sollte im Hintergrund arbeiten und darauf abzielen, Reibungsverluste zu reduzieren, Bedürfnisse zu antizipieren und es den Mitarbeitern zu ermöglichen, sich auf die Begrüßung und Betreuung der Gäste zu konzentrieren, während starke Umweltreferenzen Vertrauen schaffen, Entscheidungen beeinflussen und sogar Preisaufschläge rechtfertigen können. Zusammen definieren sie die Hotels, die Reisende zunehmend suchen."

Laden Sie hier den vollständigen Bericht Travel Dreams 2026: From data to delight hier herunter.

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