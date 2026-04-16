LONDON, Ontario, April 16, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc. ("Aduro" oder das "Unternehmen") (Nasdaq: ADUR) (CSE: ACT) (FSE: 9D5), ein Cleantech-Unternehmen, das die Leistungsfähigkeit der Chemie nutzt, um minderwertige Rohstoffe wie Kunststoffabfälle, Schwerbitumen und erneuerbare Öle in Ressourcen für das 21. Jahrhundert umzuwandeln, gab bekannt, dass es seinen verkürzten Zwischenkonzernabschluss für die drei- und neunmonatigen Berichtszeiträume zum 28. Februar 2026 eingereicht hat, und präsentiert die folgenden Highlights. Sofern nicht anders angegeben, sind alle Finanzangaben in dieser Pressemitteilung in kanadischen Dollar ausgewiesen.

"Im dritten Geschäftsquartal 2026 hat Aduro weitere Fortschritte bei der Skalierung und Kommerzialisierung in mehreren Programmen erzielt", so Ofer Vicus, Chief Executive Officer von Aduro. "Der Abschluss der Inbetriebnahme und der Übergang der Pilotanlage für den Next-Generation-Prozess (NGP) in den operativen Betrieb markieren einen wichtigen Fortschritt. Sie führen das Unternehmen von der Systembereitschaft in den aktiven Prozessbetrieb. Diese Phase ermöglicht die Erfassung integrierter Betriebsdaten, die Bewertung realer Einsatzstoffe sowie die Feinabstimmung der Prozessparameter im Dauerbetrieb."

"Parallel dazu haben wir nach der Standortentscheidung für Chemelot das First-of-a-Kind-Industrieprogramm ("FOAK") weiter vorangetrieben und zugleich die Kommerzialisierung durch die Einbindung von Partnern, Validierungsmaßnahmen im Downstream-Bereich sowie erste Schritte zur Entwicklung eines Lizenzpakets ausgebaut. Diese Elemente greifen zunehmend ineinander: Der Pilotbetrieb, die technische Entwicklung und die Markteinbindung wirken eng zusammen, während wir uns dem industriellen Einsatz nähern."

"Im Berichtszeitraum hat Aduro seine Kapitalallokation konsequent an den zentralen Umsetzungsprioritäten des Unternehmens ausgerichtet", so Mena Beshay, Chief Financial Officer von Aduro. "Der Abschluss des Börsengangs in den USA im Dezember 2025 sowie die anschließende Ausübung der Mehrzuteilungsoption im Januar 2026 haben die Finanzlage des Unternehmens gestärkt. Damit es flexibler aufgestellt, um den Betrieb der NGP-Pilotanlage, die Entwicklung des FOAK-Projekts sowie die laufenden Kommerzialisierungsinitiativen zu unterstützen."

Drittes Quartal des Geschäftsjahres 2026 - Finanzielle Highlights (Drei- und Neunmonatszeitraum zum 28. Februar 2026)

Der Quartalsumsatz im dritten Quartal 2026 belief sich auf 0 CAD, verglichen mit 63.399 CAD im dritten Quartal 2025. Der Umsatz für den Neunmonatszeitraum zum 28. Februar 2026 betrug 167.206 CAD, was einem Nettoanstieg von 7 % gegenüber 156.542 CAD im Vorjahreszeitraum (Neunmonatszeitraum zum 28. Februar 2025) entspricht. Die aktuellen Umsätze des Unternehmens resultieren aus der Erbringung von Dienstleistungen im Rahmen von Customer Engagement Programs ("CEP") zur Bewertung der Technologie sowie aus Kooperationsaktivitäten des Unternehmens. Diese Umsätze sind einmaliger Natur und variieren je nach Zeitpunkt und Umfang der jeweiligen Bewertungsprojekte. Die Veränderungen im Quartalsvergleich spiegeln die Verteilung der Unternehmensressourcen zwischen Skalierungsaktivitäten, laufenden technischen Analysen und Kundenbewertungsprogrammen wider.

Der Verlust aus dem operativen Geschäft belief sich im dritten Quartal 2026 auf 1.628.916 CAD, verglichen mit 2.851.772 CAD im dritten Quartal 2025. Der Verlust im Neunmonatszeitraum zum 28. Februar 2026 betrug 14.415.921 CAD, verglichen mit 8.429.016 CAD im Vorjahreszeitraum (Neunmonatszeitraum zum 28. Februar 2025). Dieser Anstieg ist hauptsächlich auf höhere nicht zahlungswirksame aktienbasierte Vergütungen, einen nicht zahlungswirksamen Verlust aus der Neubewertung der derivativen Finanzverbindlichkeiten des Unternehmens, verstärkte Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten sowie Maßnahmen zur Skalierung der Technologie zurückzuführen. Hinzu kommen die Einstellung zusätzlicher Mitarbeiter zur Unterstützung des Wachstums, höhere Marketing- und PR-Ausgaben sowie zusätzliche Unternehmensausgaben im Zusammenhang mit der Notierung an der Nasdaq.

Das bereinigte EBITDA belief sich im dritten Quartal 2026 auf -2.772.463 CAD, verglichen mit -1.840.271 CAD im dritten Quartal 2025. Das bereinigte EBITDA für den Neunmonatszeitraum zum 28. Februar 2026 betrug -8.325.873 CAD, verglichen mit -5.474.769 CAD im Vorjahreszeitraum (Neunmonatszeitraum zum 28. Februar 2025).

Zum 28. Februar 2026 belief sich der Buchwert der Sachanlagen auf 9,6 Mio. CAD, verglichen mit 5,1 Mio. CAD im vierten Quartal 2025, was einem Anstieg von 4,5 Mio. CAD entspricht. Dieser Zuwachs ist in erster Linie auf den Bau der NGP-Pilotanlage des Unternehmens zurückzuführen.

Das Unternehmen hat seine Liquiditätsposition zum 28. Februar 2026 auf 39,42 Mio. CAD gestärkt, verglichen mit 6,96 Mio. CAD im vierten Quartal 2025. Dieser Anstieg ist in erster Linie auf das jüngste US-IPO zurückzuführen, das im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2026 abgeschlossen wurde und einen Nettoerlös von 28,74 Mio. CAD erzielte.





Reconciliation of Adjusted EBITDA (Non-GAAP) to Loss from Operations (GAAP)

(CAD $) Q3 FY2026 Q3 FY2025 YTD FY 2026 YTD FY 2025 Loss from operations (GAAP) $ (1,628,916 ) $ (2,851,772 ) $ (14,415,921 ) $ (8,429,016 ) Add: Share-based compensation

(non-cash) 1,226,958 932,676 5,548,758 2,543,994 Add: Change in fair value of derivative financial liability (non-cash) (2,146,127 ) (47,342 ) 686,956 27,226 Add: Depreciation and amortization 180,609 139,218 472,288 396,078 Deduct: Other Income (404,987 ) (13,051 ) (617,954 ) (13,051 ) Adjusted EBITDA (Non-GAAP) $ (2,772,463 ) $ (1,840,271 ) $ (8,325,873 ) $ (5,474,769 )

Erläuterung der Anpassungen:

Aktienbasierte Vergütung: nicht zahlungswirksamer Aufwand für Aktienoptionen und -prämien.

Veränderung des beizulegenden Zeitwerts von derivativen finanziellen Verbindlichkeiten: nicht zahlungswirksamer Gewinn/Verlust aus der Neubewertung von Finanzinstrumenten.

Abschreibungen auf Sachanlagen- und immaterielle Vermögenswerte: nicht zahlungswirksame Aufwendungen für Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte.

Sonstige Erträge: Zinserträge aus Bankguthaben sowie sonstige einmalige Erträge.

Selected Comparative Financial Information for the three and nine months ended February 28, 2026

(CAD $) Q3 FY2026 Q3 FY2025 Q3 %

Change YTD FY2026 YTD FY2025 YTD %

Change Revenue - $ 63,399 -100 % $ 167,206 $ 156,542 7 % Loss from operations $ (1,628,916 ) $ (2,851,772 ) -43 % $ (14,415,921 ) $ (8,429,016 ) 71 % Adjusted EBITDA $ (2,772,463 ) $ (1,840,271 ) 51 % $ (8,325,873 ) $ (5,474,769 ) 52 %

(CAD $) Q3 FY2026

(Ended Feb 28, 2026) Q4 FY2025

(Ended May 31, 2025) % Change Property, plant & equipment $ 8,172,766 $ 4,109,459 99 % Cash position $ 39,423,876 $ 6,957,846 467 %

Drittes Quartal des Geschäftsjahres 2026 - Unternehmenshighlights und nachfolgende Ereignisse

Pilotanlage für den "Next Generation Process" (NGP) nimmt Betrieb auf

Im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2026 hat Aduro die letzten Arbeiten zur Inbetriebnahme seiner NGP-Pilotanlage erfolgreich abgeschlossen und die Anlage in die erste Betriebsphase überführt. Nach Abschluss der Installation, der mechanischen Fertigstellung und der Systemintegration im Dezember 2025 nahm das Unternehmen sämtliche zentrale Systeme in Betrieb, darunter Prozess-, Versorgungs-, Automatisierungs- und Sicherheitssysteme. Mit dem Start der ersten Betriebskampagnen im Februar 2026 hat die NGP-Pilotanlage den Übergang von der Projektphase in den operativen Betrieb vollzogen.

Die NGP-Pilotanlage fungiert als integrierte Prozesseinheit, die den Dauerbetrieb und strukturierte Kampagnen ermöglicht, welche auf Erkenntnisgewinn, Datengenerierung und Optimierung ausgerichtet sind. Diese Maßnahmen dienen dazu, die Betriebsfenster zu verfeinern, die Prozessstabilität zu optimieren und Leistungsdaten unter längerfristigen, vollständig integrierten Bedingungen der Pilotanlage zu generieren. Die in diesen laufenden und geplanten Kampagnen evaluierten Rohstoffe stammen aus Kundenprogrammen und anderen realen Quellen. Dies ermöglicht es Aduro, die Leistung bei verschiedenen Rohstoffzusammensetzungen zu bewerten, die repräsentativ für künftige kommerzielle Bedingungen sind.

Die NGP-Pilotanlage bildet die entscheidende technische Brücke zwischen der Laborentwicklung und der ersten industriellen FOAK-Anlage im Rahmen des strukturierten Skalierungsplans von Aduro. Die im laufenden Betrieb der NGP-Pilotanlage gewonnenen Daten fließen direkt in die detaillierte technische Planung, die Spezifikation der Anlagenkomponenten sowie die Ausführungsplanung der FOAK-Anlage ein. Zur Unterstützung dieses Übergangs hat Aduro zudem seine Betriebs- und Technikteams erweitert und ein strukturiertes Schulungsprogramm für alle Bediener der Pilotanlage abgeschlossen, das Prozessbetrieb, Automatisierungs- und Steuerungssysteme sowie Sicherheitsverfahren umfasst. Diese Maßnahmen unterstützen die Betriebsbereitschaft für nachhaltige, längerfristige Testprogramme.

FOAK-Industrieprogramm schreitet nach Standortwahl für Chemelot voran

Im Laufe des Quartals hat Aduro die Entwicklung seiner First-of-a-Kind-(FOAK)-Industrieanlage weiter vorangetrieben, nachdem im Januar 2026 der Chemelot-Industriepark in Sittard-Geleen, Niederlande, als Standort ausgewählt wurde. Die FOAK-Anlage soll die nächste Skalierungsstufe darstellen und die industrielle Validierung der Hydrochemolytic-Technologie unterstützen.

Der ausgewählte Standort bietet Zugang zu einer etablierten industriellen Infrastruktur, einschließlich gemeinsamer Versorgungsnetze, Genehmigungsprozesse sowie der Nähe zu nachgelagerten petrochemischen Anlagen und unterstützt damit die Integration in ein bestehendes industrielles Ökosystem. Der Standort steht zudem im Einklang mit der Strategie des Unternehmens, die Hydrochemolytic-Technologie in zirkulären Kohlenwasserstoff-Wertschöpfungsketten zu positionieren.

In diesem Zeitraum setzte das Unternehmen die Projektentwicklungsaktivitäten in der Frühphase fort, einschließlich der technischen Definition, der Bewertung der Ausrüstung sowie der Planung zentraler Arbeitsabläufe, um das Projekt schrittweise zur Genehmigungs-, Finanzierungs- und Ausführungsreife zu führen.

Kommerzialisierungsprogramm schreitet durch Partnerschaften und technische Validierung voran

Im Laufe des Quartals hat Aduro sein Kommerzialisierungsprogramm durch Partnerschaften, Programme zur Bewertung von Rohstoffen sowie Validierungsmaßnahmen im Downstream-Bereich weiter vorangetrieben.

Die im Dezember 2025 angekündigte Zusammenarbeit des Unternehmens mit ECOCE, A.C. hat erste Planungsaktivitäten für ein strukturiertes Programm ins Rollen gebracht. In dessen Rahmen soll die Hydrochemolytic-Technologie an flexiblen und gemischten Kunststoffverpackungen aus dem Post-Consumer-Bereich evaluiert werden, die über die Sammelsysteme von ECOCE in Mexiko bereitgestellt werden. Ziel des Programms ist es, die Verarbeitungseignung, die Ausbeute, die Produktqualität sowie potenzielle Anwendungsfelder der resultierenden flüssigen Produkte in einem der komplexeren Abfallströme zu bewerten.

Aduro gab im Dezember 2025 zudem den erfolgreichen Abschluss des Shell GameChanger -Programms bekannt. Im Rahmen des Programms führte das Unternehmen eine Reihe technischer Bewertungen durch. Die Gesamtergebnisse bestätigten, dass HCT das Potenzial hat, komplexe, kontaminierte Kunststoffabfälle im Dauerbetrieb mithilfe gängiger Industrieanlagen in hochwertige flüssige Kohlenwasserstoffe umzuwandeln. Das Programm lieferte zudem technisches Feedback zu Prozessleistung, Kontaminantentoleranz, Produktselektivität und Annahmen zur Prozessauslegung. Diese Erkenntnisse unterstützen den weiteren Weg zur technischen Skalierung und fließen sowohl in den laufenden Betrieb der NGP-Pilotanlage als auch in die Entwicklungsplanung der FOAK-Industrieanlage ein.

Gestärkte Kapitalausstattung unterstützt Skalierungsmaßnahmen

Im Laufe des Quartals hat Aduro eine fest übernommene öffentliche Emission in den USA abgeschlossen, die einen Bruttoerlös von rund 20 Mio. US-Dollar einbrachte. Im Januar 2026 folgte die Ausübung der Mehrzuteilungsoption durch den Konsortialführer, wodurch zusätzliche Bruttoerlöse von rund 3 Mio. US-Dollar erzielt wurden.

Die Erlöse sind für die Weiterentwicklung der FOAK-Industrieanlage, für fortlaufende Forschungs- und Entwicklungsarbeiten, für den Betriebskapitalbedarf sowie für allgemeine Unternehmenszwecke vorgesehen. Diese Maßnahmen stehen im Einklang mit dem Skalierungsplan des Unternehmens - vom Pilotanlagenbetrieb bis hin zum industriellen Einsatz.

Teilnahme an Konferenzen und globales Engagement

Im Laufe des Quartals nahm Aduro an einer Vielzahl von Investorenkonferenzen, Fachforen sowie internationalen Aktivitäten und Austauschformaten in Nordamerika, Europa, Asien und Lateinamerika teil. Diese Aktivitäten förderten den kontinuierlichen Dialog mit Stakeholdern entlang der Wertschöpfungskette in den Bereichen Chemie, Kunststoffe, Recycling und Kreislaufwirtschaft. Sie trugen zur Marktentwicklung, zur Gewinnung und Einbindung von Partnern sowie zu einem stärkeren Bewusstsein für die Technologie und den Kommerzialisierungspfad des Unternehmens bei.

Nachfolgende Ereignisse

Seit dem 28. Februar 2026 hat Aduro wesentliche Aspekte seiner Kommerzialisierungs- und Projektentwicklungsaktivitäten weiter vorangetrieben.

Absichtserklärung zur Abnahme von Hydrochemolytic-Öl

Im März 2026 unterzeichnete das Unternehmen eine unverbindliche Absichtserklärung mit einem führenden, unabhängigen, internationalen Rohstoffhandelsunternehmen zur Einrichtung eines Pilot-to-FOAK-Validierungsprogramms. Dieses umfasst auch die verbindliche Abnahme der ersten Produktionscharge aus der FOAK-Anlage. Das Programm soll die Entwicklung von Spezifikationen, die Bewertung der Reproduzierbarkeit und die Positionierung von Hydrochemolytic-Öl im nachgelagerten Markt vorantreiben.

Absichtserklärung zur Entwicklung eines kommerziellen Lizenzpakets

Ebenfalls im März 2026 hat Aduro eine unverbindliche Absichtserklärung mit einem weltweit führenden Engineering-, Beschaffungs- und Bauunternehmen (Global Engineering, Procurement, and Construction Organization, "GEPC" ) abgeschlossen. Ziel ist es, gemeinsam ein umfassendes kommerzielles Lizenzpaket sowie ein vorgefertigtes Anlagenkonzept für die Hydrochemolytic-Technologie zu entwickeln und damit ein zukünftiges lizenzbasiertes Geschäftsmodell zu unterstützen.

Beauftragung von Water Tower Research

Das Unternehmen hat zudem eine Vereinbarung mit Water Tower Research LLC geschlossen, um ab dem 1. April 2026 umfassende Research-Berichterstattung sowie strategische Investor-Engagement-Dienstleistungen bereitzustellen und damit die Wachstumsziele von Aduro zu begleiten und die Sichtbarkeit in der institutionellen Investorengemeinschaft zu erhöhen.

Mitgliedschaft bei Chemical Recycling Europe

Im März 2026 trat Aduro dem Verband Chemical Recycling Europe bei. Damit stärkt das Unternehmen sein Engagement in den Bereichen regulatorischer Rahmenbedingungen, Zertifizierungssysteme und branchenweiter Zusammenarbeit im Zusammenhang mit dem chemischen Recycling in Europa und unterstützt zugleich die Entwicklung der FOAK-Anlage.

Genehmigungsvertrag für die FOAK-Industrieanlage

Im April 2026 beauftragte Aduro Ebert HERA B.V. mit der Leitung des Genehmigungsprozesses für seine FOAK-Industrieanlage im Industriepark Chemelot. Das Unternehmen soll die Vorbereitung und Koordination eines strukturierten Genehmigungs- und Zulassungsverfahrens begleiten und die erforderliche Klarheit schaffen, um das Projekt durch die Entwicklungs- und Bauphase zu führen. Ausschlaggebend für die Auswahl von Ebert HERA waren der etablierte Ruf, die enge Einbindung in das Chemelot-Ökosystem sowie die ausgewiesene Expertise in der Koordination komplexer, behördenübergreifender Genehmigungsverfahren in den Niederlanden.

Teilnahme an Branchen- und Investorenkonferenzen

Im März und April 2026 intensivierte Aduro seine Öffentlichkeitsarbeit durch die Teilnahme an zahlreichen Konferenzen, darunter Investorenveranstaltungen von Roth Capital Partners , Lytham Partners, Gabelli Funds und Water Tower Research sowie ausgewählte Branchenkonferenzen mit den Schwerpunkten Recycling, Kreislaufwirtschaft und Energiewende. Dazu zählten unter anderem die Residuos Expo, die AMI Chemical Recycling North America, der Alberta Circular Plastics Day, die Smart Energy Week in Korea, Go Circular und die Ecomondo in Mexiko.

Die vollständigen Fassungen des verkürzten Konzernzwischenabschlusses sowie des Lageberichts des Unternehmens für die drei- und neunmonatigen Berichtszeiträume bis zum 28. Februar 2026 sind im Unternehmensprofil auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca sowie auf EDGAR unter www.sec.gov verfügbar.

Hinweis:

(1) Nicht auf GAAP basierende Kennzahl. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen ("EBITDA") und das bereinigte EBITDA sind nicht als Alternative zu dem nach IFRS ermittelten Nettogewinn/-verlust zu verstehen. EBITDA und bereinigtes EBITDA haben keine standardisierte Bedeutung nach IFRS und sind daher möglicherweise nicht mit ähnlichen Kennzahlen anderer Herausgeber vergleichbar. Das Unternehmen definiert EBITDA als Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen. Das bereinigte EBITDA ist definiert als EBITDA vor aktienbasierten Vergütungen, Änderungen des beizulegenden Zeitwerts von derivativen finanziellen Verbindlichkeiten und akquisitionsbedingten Aufwendungen. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass das EBITDA und das bereinigte EBITDA aussagekräftige Finanzkennzahlen für Investoren sind, da sie die Einnahmen um Beträge bereinigen, die das Unternehmen zur Finanzierung des Betriebskapitalbedarfs und für künftige Wachstumsinitiativen verwenden kann.

Nicht auf IFRS basierende Kennzahlen

Diese Pressemitteilung enthält Informationen über das EBITDA und das bereinigte EBITDA, die nicht auf IFRS basierende Finanzkennzahlen sind und zusätzliche Informationen über die operative Performance liefern. Aduro definiert EBITDA als Nettogewinn oder -verlust vor Zinsen, Einkommenssteuern, Abschreibungen und Amortisation. Beim bereinigten EBITDA werden nicht zahlungswirksame aktienbasierte Vergütungen und nicht zahlungswirksame Änderungen des beizulegenden Zeitwerts von derivativen finanziellen Verbindlichkeiten aus dem EBITDA herausgerechnet. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass das EBITDA und das bereinigte EBITDA aussagekräftige Finanzkennzahlen für Investoren sind, da sie die Einnahmen um Beträge bereinigen, die das Unternehmen zur Finanzierung des Betriebskapitalbedarfs und für künftige Wachstumsinitiativen verwenden kann. EBITDA und bereinigtes EBITDA sind nicht als Ersatz für IFRS-Kennzahlen gedacht. Eine Einschränkung bei der Verwendung dieser nicht auf IFRS basierenden Kennzahlen besteht darin, dass die IFRS-Bilanzierungseffekte der Anpassungen tatsächlich die zugrundeliegenden Finanzergebnisse des Geschäfts von Aduro widerspiegeln und diese Effekte bei der Bewertung und Analyse der Finanzergebnisse von Aduro nicht ignoriert werden sollten. Daher ist das Management der Ansicht, dass die IFRS-Kennzahlen für den Nettoverlust von Aduro und die entsprechende nicht auf IFRS basierende Kennzahl zusammen betrachtet werden sollten. Nicht auf IFRS basierende Kennzahlen haben keine von IFRS vorgeschriebene standardisierte Bedeutung und sind daher wahrscheinlich nicht mit ähnlichen Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar.

Über Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies ist ein Entwickler patentierter, wasserbasierter Technologien für das chemische Recycling von Kunststoffabfällen, die Umwandlung von Schweröl und Bitumen in leichtere, höherwertige Öle sowie die Aufbereitung erneuerbarer Öle zu höherwertigen Kraftstoffen oder erneuerbaren Chemikalien. Die Hydrochemolytic-Technologie des Unternehmens basiert auf Wasser als wichtigstem Wirkstoff in einer chemischen Plattform, die bei relativ niedrigen Temperaturen und Kosten arbeitet. Dieser bahnbrechende Ansatz wandelt geringwertige Rohstoffe in Ressourcen für das 21. Jahrhundert um.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Abe Dyck, Head of Corporate Development / Investor Relations

ir@adurocleantech.com

+1 226 784 8889

KCSA Strategic Communications

Jack Perkins, Senior Vice President

aduro@kcsa.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen unter anderem Aussagen zum Zeitplan, Umfang und Fortschritt der Betriebskampagnen in der Next-Generation-Pilotanlage des Unternehmens; zur Entwicklung, technischen Planung, Genehmigung und Umsetzung der weltweit ersten First-of-a-Kind- ("FOAK"-)Industrieanlage; zur Skalierbarkeit und technischen Leistungsfähigkeit der Hydrochemolytic-Technologie; zur voraussichtlichen Verwendung der Erlöse aus dem Börsengang des Unternehmens; zur Entwicklung von Vermarktungswegen, einschließlich Abnahmevereinbarungen und Lizenzinitiativen; sowie zur Fähigkeit des Unternehmens, seine Skalierungs- und Entwicklungspläne umzusetzen.

Alle Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen und sich auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, von denen das Unternehmen erwartet oder annimmt, dass sie in der Zukunft eintreten werden oder eintreten könnten, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen, Schätzungen, Prognosen, Überzeugungen und Annahmen des Unternehmens, einschließlich Annahmen hinsichtlich: des erfolgreichen Betriebs der NGP-Pilotanlage unter kontinuierlichen und integrierten Bedingungen; der Reproduzierbarkeit und Verwertbarkeit der im Rahmen des Pilotbetriebs generierten Daten; der Fähigkeit, die Projektentwicklungsaktivitäten für das FOAK-Projekt voranzutreiben, einschließlich Engineering, Genehmigungsverfahren und standortspezifischer Arbeitsabläufe; der Fähigkeit, einen Rahmen für die kommerzielle Lizenzierung zu entwickeln und umzusetzen; des anhaltenden Engagements von Partnern und Stakeholdern; sowie der Verfügbarkeit ausreichender finanzieller Mittel, personeller Kapazitäten und Ressourcen zur Unterstützung des laufenden Betriebs und der Projektentwicklung.

Diese Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den ausdrücklich oder implizit erwarteten Ergebnissen abweichen. Dazu zählen insbesondere Risiken im Zusammenhang mit dem Betrieb der Pilotanlage sowie der Systemleistung und Prozessstabilität; Verzögerungen oder Herausforderungen bei der Weiterentwicklung der FOAK-Anlage, einschließlich Risiken in Bezug auf Genehmigungen, Planung, Finanzierung und Umsetzung; die Fähigkeit, die Leistung vom Pilotmaßstab auf den industriellen Maßstab zu übertragen; Schwankungen in der Zusammensetzung der Rohstoffe und den Produktergebnissen; die Fähigkeit, Geschäftsbeziehungen aufzubauen oder aufrechtzuerhalten, einschließlich Abnahme- und Lizenzvereinbarungen; Veränderungen der regulatorischen, marktbezogenen oder wirtschaftlichen Rahmenbedingungen im Bereich des fortschrittlichen Recyclings und der chemischen Verarbeitung; Einschränkungen in der Lieferkette; sowie weitere Faktoren, die außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen.

Weitere Informationen zu diesen und anderen Risiken und Ungewissheiten sind in den öffentlichen Offenlegungsdokumenten des Unternehmens enthalten, die auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca und bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) unter www.sec.gov eingereicht wurden. Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen.

Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.