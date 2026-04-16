New York - Die US-Börsen haben am Donnerstag zugelegt. Zu Handelsende in New York wurde der Dow mit 48.579 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,2 Prozent im Vergleich zum vorherigen Handelstag.



Wenige Minuten zuvor war der breiter gefasste S&P 500 mit rund 7.041 Punkten 0,3 Prozent im Plus, die Technologiebörse Nasdaq berechnete den Nasdaq 100 zu diesem Zeitpunkt mit rund 26.330 Punkten 0,5 Prozent im Plus.



Die Marktteilnehmer zeigten sich am Donnerstag vorsichtig erleichtert über den von US-Präsident Donald Trump verkündeten Waffenstillstand zwischen Israel und dem Libanon. Auch in Hinblick auf den Iran gibt sich Trump optimistisch. Im Gespräch sei eine Verlängerung der Feuerpause mit dem Mullah-Regime und die Öffnung der Straße von Hormus.



Die europäische Gemeinschaftswährung war am Donnerstagabend etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,1782 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8488 Euro zu haben.



Der Goldpreis stieg leicht an, am Abend wurden für eine Feinunze 4.794 US-Dollar gezahlt (+0,1 Prozent). Das entspricht einem Preis von 130,81 Euro pro Gramm.



Der Ölpreis stieg stark: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Donnerstagabend gegen 22 Uhr deutscher Zeit 98,15 US-Dollar, das waren 3,4 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.





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