BTG Pactual Timberland Investment Group (BTG Pactual TIG), einer der weltweit größten Vermögensverwalter im Bereich Forstwirtschaft, meldete heute den Abschluss der ersten Finanzierungsrunde über 370 Millionen US-Dollar an Zusagen für seine neueste Core-Strategie für Lateinamerika.

Mit einem Investitionsziel von 1,5 Milliarden US-Dollar über einen Zeitraum von 5 Jahren konzentriert sich die Strategie auf großflächige, nachhaltig bewirtschaftete Core-Timberland-Assets in Chile, Uruguay und Brasilien. Dabei wird eine Diversifizierung über verschiedene Regionen, Klimazonen, Baumarten und Endmärkte hinweg angestrebt.

BTG Pactual TIG ist seit über zwei Jahrzehnten in Lateinamerika tätig und hat dort eine Reihe skalierter Timberland-Plattformen durch diese Strategie aufgebaut und verwaltet, einschließlich der Gründung von drei Plattform-Unternehmen Lumin, Vista Hermosa, und Plateau, die das mit 7,5 Milliarden US-Dollar bewertete globale Konzernportfolio ergänzen.

Die Gründung von Plateau, die im August 2025 bekannt gegeben wurde, war die erste Akquisition unter diesen neuen Strategie. Die in Partnerschaft mit Klabin S.A. (Klabin) und British Columbia Investment Management Corporation (BCI) geschaffene Plattform umfasst nahezu 100.000 Hektar nachhaltig bewirtschaftete, ausgewachsene Waldflächen und stellte zum Zeitpunkt der Bekanntgabe eine der größten Transaktionen im Bereich Forstwirtschaft dar, die jemals in Lateinamerika getätigt wurden.

Durch die Nutzung seiner regionalen Führungsposition und operativen Größe zielt die Strategie von BTG Pactual TIG darauf ab, von den günstigen Wachstumsbedingungen in Lateinamerika, den technologisch fortschrittlichen Forstindustrien sowie den starken Inlands- und Exportmärkten zu profitieren. Die Strategie umfasst zudem ein spezielles Impact-Framework, das auf der globalen Nachhaltigkeitsexpertise von BTG Pactual TIG und den erheblichen Chancen der Region in den Bereichen Klima, Gemeinschaft und Biodiversität aufbaut.

"Dieser erste Abschluss bestärkt unsere Überzeugung, dass Lateinamerika aufgrund seiner einzigartigen biologischen und strukturellen Eigenschaften eine äußerst attraktive Gelegenheit für Timberland-Investitionen darstellt", sagte Matheus Moura, Head of Latin America Investment Management bei BTG Pactual TIG. "Gleichzeitig stützen die steigende lokale Nachfrage und das anhaltende Interesse institutioneller Investoren an Investitionen in Naturkapital einschließlich natürlicher Klimalösungen, CO2-Zertifikaten und inflationssicheren Sachwerten weiterhin unsere langfristige Einschätzung."

"Unsere neueste Core-Strategie für Lateinamerika baut auf unserem jahrzehntelangen Engagement in der Region auf, in der unsere Teams über einschlägige Erfahrung in den lokalen Märkten, der Strukturierung von Transaktionen, der nachhaltigen Waldbewirtschaftung sowie den jeweiligen nationalen Rechtsrahmen verfügen", sagte Gerrity Lansing, Head von BTG Pactual TIG. "Dank dieser Kompetenzen waren wir in der Lage, skalierte Timberland-Plattformen in ganz Lateinamerika aufzubauen und zu verwalten sowie strategische Ergebnisse zu erzielen. Wir wollen unseren langfristigen, sorgfältigen Ansatz weiter vorantreiben, um essenzielle nachwachsende Rohstoffe bereitzustellen und als wettbewerbsfähiger Marktteilnehmer einen positiven Beitrag zu leisten."

Über BTG Pactual TIG:

BTG Pactual TIG ist einer der weltweit größten Verwalter im Bereich Forstwirtschaft mit einem Vermögen und Kapitalzusagen in Höhe von 7,5 Milliarden US-Dollar sowie 3,0 Millionen Acres unter Verwaltung in den USA und Lateinamerika (Stand: 4. Quartal 2025). Das Team aus rund 160 Experten ist mit 23 Niederlassungen vor Ort vertreten und bringt lokale, regionale sowie globale Erfahrung in die sorgfältige Verwaltung der Kundeninvestitionen ein. Weitere Informationen und wichtige rechtliche Hinweise finden Sie auf unserer Website: www.timberlandinvestmentgroup.com.

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