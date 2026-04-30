Dieser Meilenstein etabliert die lateinamerikanische Wiederaufforstungsstrategie als führendes Modell für skalierbaren Naturschutz und Renaturierung mit hoher Integrität durch die Kombination von nachhaltiger kommerzieller Wiederaufforstung mit großflächigem Ökosystemschutz und Renaturierung, um wirtschaftliche Erträge, Vorteile für das Klima und die Biodiversität sowie Nutzen für ländliche Gemeinden zu erzielen. Conservation International fungiert als Impact-Berater für soziale und ökologische Ergebnisse.

Die BTG Pactual Timberland Investment Group (BTG Pactual TIG), einer der weltweit größten Waldbewirtschafter, gab heute den Abschluss der Kapitalbeschaffung für ihre lateinamerikanische Wiederaufforstungsstrategie bekannt, bei der Zusagen in Höhe von 1,24 Milliarden US-Dollar eingegangen sind. Dies ist der bislang größte abgeschlossene Wiederaufforstungsfonds1 und bietet ein Modell für großflächige Wiederaufforstung und Renaturierung, das darauf abzielt, dauerhafte Auswirkungen auf das Klima, greifbare Vorteile für ländliche Gemeinden, Ergebnisse im Bereich der Biodiversität sowie eine nachhaltige kommerzielle Produktion zu erzielen.

Die globale Umweltorganisation Conservation International fungiert als Impact-Berater für die Strategie und liefert Input und Beratung, um die ökologischen, klimatischen und sozialen Ergebnisse im Zusammenhang mit den Naturschutz- und Wiederherstellungsaktivitäten der Strategie zu stärken. Gemeinsam treiben BTG Pactual TIG und Conservation International einen Ansatz voran, der darauf abzielt, rund 660.000 Acres degradierter Landschaften in Lateinamerika zu erhalten, wiederherzustellen und aufzuforsten. Der Ansatz verbindet kommerzielle Aufforstung mit wissenschaftlich fundierten Wiederherstellungspraktiken und ist so konzipiert, dass er in großem Maßstab in Lateinamerika und darüber hinaus reproduzierbar ist. Die Strategie berücksichtigt zudem die IFC-Leistungsstandards in allen operativen Bereichen.

Eine prominente Gruppe globaler Investoren beteiligt sich an der Strategie, darunter Azarine, BNDES, CAF Entwicklungsbank für Lateinamerika und die Karibik, die deutsche Entwicklungsfinanzierungsinstitution DEG, FMO niederländische Bank für Unternehmensentwicklung, GenZero, Green Spark Ventures, die Hempel-Stiftung, IFC International Finance Corporation, Impact Fund Denmark, das Programm "Mobilising Finance for Forests", das von der britischen Regierung und der Regierung des Königreichs der Niederlande finanziert und von der FMO verwaltet wird, Mitsui O.S.K. Lines, New Zealand Superannuation Fund, NGS Super, die San Francisco State University Foundation, beraten von Cambridge Associates, Tokio Marine Nichido Fire Insurance Co., Ltd. sowie Vale S.A.

"Das Erreichen dieses Meilensteins spiegelt sowohl eine innovative Strategie als auch die Fähigkeit von TIG wider, in großem Maßstab zu agieren, und wir fühlen uns geehrt, dies in Partnerschaft mit dieser Gruppe führender institutioneller Investoren erreicht zu haben", sagte Gerrity Lansing, Leiterin von BTG Pactual TIG. "Wir haben diese Strategie entwickelt, um zu zeigen, dass die Wiederherstellung auf Landschaftsebene sowohl ökologische als auch wirtschaftliche Vorteile bringen kann. Wir sind unseren Investoren und Partnern für ihr Vertrauen dankbar, während wir ein Modell weiterentwickeln, von dem wir glauben, dass es dazu beitragen kann, die Zukunft der nachhaltigen kommerziellen Forstwirtschaft und der großflächigen Renaturierung von Ökosystemen zu gestalten."

"Das Engagement unserer Partner für die Wiederaufforstungsstrategie ist ein starker Beweis dafür, dass nachhaltige kommerzielle Forstwirtschaft, die Entwicklung ländlicher Gemeinden und die Renaturierung heimischer Ökosysteme sich gegenseitig verstärken können", sagte Mark Wishnie, Chief Sustainability Officer bei BTG Pactual TIG. "Die Strategie zeigt, wie nachhaltige Produktion einen dauerhaften Wirtschaftsmotor für Klimaresilienz, den Erhalt der Biodiversität und die ländliche Wirtschaft darstellen kann und das alles bei gleichzeitiger Erzeugung erneuerbarer Rohstoffe für die globale Bioökonomie. Mit bereits über 50.000 Acres, die sich in der Wiederherstellung befinden, liefert unsere Zusammenarbeit mit Conservation International greifbare Ergebnisse, die das Potenzial der Strategie für eine breite Anwendbarkeit belegen."

"Wir haben stets nach innovativen Lösungen gesucht, um die lebenswichtigsten und am stärksten gefährdeten Ökosysteme der Welt zu schützen, und kaum eines ist stärker bedroht als der brasilianische Cerrado mehr als die Hälfte seiner ursprünglichen Vegetationsdecke wurde im Laufe der Jahrzehnte abgeholzt", sagte Deborah Spalding, Global Head of Nature Finance bei Conservation International. "Diese Renaturierungsinitiative steht für genau die Art von zukunftsorientiertem Ansatz, den der Naturschutz braucht. In kurzer Zeit zeigen sich bereits Auswirkungen wie die Rückkehr der Artenvielfalt, wichtiger Wasserressourcen und kohlenstoffspeichernder Vegetation. In einer Zeit, in der die Welt weitaus mehr Mittel für die Natur mobilisieren muss, helfen Initiativen wie diese zu zeigen, wie effektive, skalierbare Investitionen aussehen können. Durch die Zusammenarbeit mit den Gemeinden besteht großes Potenzial, diese positiven Ergebnisse zu skalieren."

Ein wegweisender Meilenstein für Investitionen in Naturkapital und groß angelegte Renaturierung

Der Abschluss ist ein Meilenstein für renaturierungsorientierte Investitionen in Naturkapital und zeigt, dass eine ambitionierte Zusammenarbeit groß angelegtes privates Kapital mobilisieren kann, wenn Projekte sowohl auf Umweltintegrität als auch auf langfristige Performance ausgelegt sind. Er unterstreicht zudem die Bedeutung der Zusammenarbeit zwischen Investoren, Waldbewirtschaftern und Naturschutzorganisationen, um Ergebnisse zu erzielen, die glaubwürdig, messbar und langfristig nachhaltig sind.

Vor Ort sind bereits Fortschritte in vorrangigen Ökosystemen im Gange

Die Strategie konzentriert sich auf die Wiederherstellung der Biodiversität und der Klimaresilienz in kritischen Ökosystemen in Lateinamerika, darunter Brasiliens riesiger, aber oft übersehener Cerrado, der zu den artenreichsten saisonal trockenen und bedrohten Ökosystemen der Welt zählt und in dem eine groß angelegte Renaturierung dringend erforderlich ist.

In vollem Umfang zielt die Strategie darauf ab, rund 660.000 Acres degradierter Landschaften in Lateinamerika zu erhalten, wiederherzustellen und aufzuforsten dabei sollen rund 330.000 Acres heimischer Wälder und anderer Lebensräume geschützt und wiederhergestellt werden, während Millionen von Bäumen auf weiteren rund 330.000 Acres als nachhaltig bewirtschaftete kommerzielle Baumplantagen gepflanzt werden, die nach den Standards des Forest Stewardship Council (FSC) zertifiziert sind. Mit einem Volumen von 1,24 Milliarden US-Dollar ist die Strategie zudem der bislang größte bekannte, abgeschlossene Fonds für Wiederaufforstung und Renaturierung.1

Im Rahmen der Strategie wurden in Brasilien auf über 64.000 Acres degradiertem Land fast 29 Millionen Bäume gepflanzt. Ab 2025 sind 100 der Wälder der Strategie FSC-zertifiziert oder befinden sich im Zertifizierungsprozess.

Mehr als 53.000 Acres stehen unter Naturschutz, während auf mehr als 50.000 Acres bislang mit der Wiederherstellung der einheimischen und artenreichen Vegetation begonnen wurde. Diese Wiederherstellungsmaßnahmen zielen darauf ab, mehr als 100.000 Acres natürlichen Lebensraums über die gesamte Landschaft hinweg zu verbinden eine Fläche, die etwa einem Drittel der Größe der Stadt Rio de Janeiro entspricht.

Im Rahmen der Strategie wurden bereits mehr als 1.000 Pflanzen- und Tierarten identifiziert. Über 400 Meilen an Fließgewässern stehen unter verstärktem Schutz, und die Uferstreifen wurden auf bis zu 1.300 Fuß erweitert fast das Siebenfache der örtlichen gesetzlichen Anforderungen -, was dazu beiträgt, ökologisch wichtige Uferzonen zu stärken und Wildkorridore zu erweitern.

Die Strategie zielt zudem darauf ab, die Beschäftigung im ländlichen Raum zu steigern und die Gemeindeentwicklung zu fördern. Bei vollständiger Umsetzung wird die Strategie voraussichtlich rund 2.700 direkte und indirekte Vollzeitäquivalente (VZÄ) sichern und damit die Beschäftigung im Vergleich zu früheren Landnutzungen wie der Rinderzucht deutlich erhöhen. 2025 sicherte die Strategie 518 Arbeitsplätze (VZÄ).

Im Rahmen der Strategie wurden zahlreiche Initiativen zur Einbindung der Gemeinden durchgeführt, die darauf abzielen, nachhaltige Einkommensmöglichkeiten für die lokale Bevölkerung zu erweitern. In Zusammenarbeit mit dem Mato Grosso do Sul Native Seed Network und lokalen Organisationen hat das Programm zur Sammlung einheimischer Samen im Rahmen der Strategie 26 neue Samensammler geschult und 5,6 Tonnen einheimische Samen gesammelt. Der Verkauf der Samen an Baumschulen und Renaturierungsprojekte hat ein bedeutendes Einkommen generiert, das etwa 20 des regionalen durchschnittlichen Haushaltseinkommens pro Sammler entspricht.

Wissenschaftsbasiertes Lernen und kontinuierliche Verbesserung

Ein Eckpfeiler der Strategie ist ihr Bekenntnis zu Transparenz, Lernen und Verbesserung, gestützt durch laufende Forschung. Dazu gehört eine langfristige Zusammenarbeit mit dem Labor für Waldrenaturierung an der Bundesuniversität von Viçosa in Minas Gerais, Brasilien, um die Wirksamkeit verschiedener Renaturierungsmethoden zu testen und zu vergleichen. Dazu gehören Direktsaat, das Pflanzen einheimischer Sämlinge und Techniken der natürlichen Verjüngung im Rahmen eines etablierten 200-Acre-Feldversuchs.

Als eines der größten Wiederaufforstungsexperimente, die jemals im Cerrado durchgeführt wurden, wird diese Forschung Einblicke in die ökologischen Auswirkungen, die Kosteneffizienz und die wirtschaftliche Effizienz verschiedener Wiederaufforstungsmethoden liefern. Erste Ergebnisse deuten auf positive Ergebnisse und stetige Fortschritte bei allen Behandlungsmethoden hin, mit starker Standortbesetzung, Sämlingwachstum und fortschreitender natürlicher Verjüngung. Die Erkenntnisse aus dieser Arbeit werden dazu beitragen, die Wiederaufforstungsergebnisse der Strategie weiter zu stärken und im Laufe der Zeit als Grundlage für bewährte Verfahren bei den Wiederaufforstungsbemühungen im Cerrado dienen.

"Dieses innovative Projekt stellt eine der größten Forschungsinitiativen zur ökologischen Renaturierung im Cerrado dar. Aufgrund seines Umfangs und der Vielfalt der Maßnahmen, bei denen mehr als 40.000 Sämlinge verschiedener einheimischer Arten und über 1 Tonne Samen zum Einsatz kommen, wird erwartet, dass diese Forschung wertvolle Beiträge zur Renaturierung des Cerrado leisten wird", sagte Professor Sebastião Venâncio Martins vom Fachbereich Forsttechnik der Bundesuniversität von Viçosa. "Die Daten werden es ermöglichen, die effektivsten Renaturierungstechniken zu identifizieren, die auf anderen Grundstücken in Mato Grosso do Sul repliziert werden können, mit dem Ziel, die Renaturierung zu beschleunigen, Kosten zu senken und Arten mit dem größten Potenzial für die Kohlenstoffbindung zu identifizieren."

Bereitstellung von CO2-Gutschriften mit hoher Integrität

Die Strategie zielt darauf ab, Millionen von CO2-Gutschriften für die Entfernung mit hoher Integrität zu generieren, um globale Klimaschutzverpflichtungen zu unterstützen und einen neuen Maßstab für den Umfang zu setzen. BTG Pactual TIG hat bereits im Juni und September 2024 zwei wegweisende Vereinbarungen über naturbasierte CO2-Entfernungsgutschriften abgeschlossen, die zum Zeitpunkt ihrer Bekanntgabe zu den größten gehörten, die jemals verzeichnet wurden.

Im April 2026 wurde das erste CO2-Projekt der Strategie, Brazil Cerrado 1, als weltweit erstes Projekt mit Zertifikaten gemäß der Verra-Methodik für Aufforstung, Wiederaufforstung und Revegetation (ARR), VM0047, ausgestattet. Die Methodik gehört zu den vom Integrity Council for the Voluntary Carbon Market (ICVCM) im Rahmen seines Bewertungsrahmens "Core Carbon Principles" (CCPs) genehmigten Methoden, dem globalen Maßstab für die Qualität und Integrität von CO2-Zertifikaten.

Beteiligung von Investoren und Partnern

"Die BNDES genehmigte eine Investition von bis zu 300 Millionen R$ (~55 Millionen US$)2 zur Unterstützung dieses Wiederaufforstungsprojekts und der Wiederherstellung degradierter Gebiete in Brasilien. Diese Initiative steht im Einklang mit der Richtlinie der Regierung von Präsident Lula zur Unterstützung von Umwelt- und Klimaprojekten und trägt zum ökologischen Wandel, zur Dekarbonisierung und zum Umweltschutz bei. Seit 2023 hat die BNDES bereits 7 Milliarden R$ (~1,27 Milliarden US$)2 für den Schutz, die Wiederherstellung und die Bewirtschaftung brasilianischer Wälder mobilisiert ein Betrag, der der Pflanzung von 280 Millionen Bäumen, der Wiederherstellung von 168.000 Hektar, der Schaffung von 70.000 Arbeitsplätzen und der Bindung von 54 Millionen Tonnen CO2-Äquivalent (CO2e) entspricht", sagte Aloizio Mercadante, Präsident der BNDES.

"Die Investition der CAF in den Reforestation Fund hat dazu beigetragen, privates Kapital für naturbasierte Klimalösungen zu mobilisieren und den Schutz der biologischen Vielfalt mit groß angelegten nachhaltigen Produktionsmodellen in der Region zu verbinden. In dieser Hinsicht betrachten wir unsere Beteiligung an diesem von TIG und BTG Pactual entwickelten Fonds als symbolisch für unsere Positionierung als 'Grüne Bank' Lateinamerikas und der Karibik. Das vorgeschlagene Modell zeigt, dass es möglich ist, finanzielle Renditen mit messbaren Umweltauswirkungen in Einklang zu bringen und so sowohl zur Klimaresilienz als auch zur Wiederherstellung strategischer Ökosysteme beizutragen", sagte Antonio Silveira, Vizepräsident für den Privatsektor bei der CAF Entwicklungsbank für Lateinamerika und die Karibik.

"Die Notwendigkeit eines nachhaltigen Wandels des gesamten Produktionssektors ist bekannt was noch aufgebaut werden muss, sind die Wege dorthin. Der Wiederherstellungsansatz im Cerrado vereint die Wissenschaft, mobilisiert den Produktionssektor und setzt innovative Finanzierungsmechanismen ein. Zusammen stellt dies einen bedeutenden Schritt dar, um Wirkung in großem Maßstab zu erzielen. Als Impact-Berater unterstützt Conservation International eine evidenzbasierte Entscheidungsfindung und trägt so zur Maximierung ökologischer und sozialer Vorteile sowie zur Risikominderung bei. Durch die Schaffung von Arbeitsplätzen, die Aufdeckung der biologischen Vielfalt der Region und die Gewinnung wichtiger Erkenntnisse zur Renaturierung trägt diese Initiative zu einem konkreten Modell bei, das das Potenzial hat, andere Sektoren zu inspirieren", sagte Mauricio Bianco, Chief Field Officer bei Conservation International Brasilien.

"Die DEG setzt sich für die Förderung von Naturkapital-Lösungen ein, die messbare Vorteile für das Klima, die biologische Vielfalt und die lokalen Gemeinschaften bieten. Die Wiederaufforstungsstrategie von BTG Pactual TIG zeigt, wie hochwertige Naturkapitalprojekte Ökosysteme wiederherstellen, die Lebensgrundlagen im ländlichen Raum stärken und nachhaltige Erträge generieren können. Wir freuen uns, zu einer Strategie beizutragen, die neue Maßstäbe auf dem Markt setzt und zeigt, was eine wirkungsvolle Zusammenarbeit beim Aufbau einer nachhaltigen Zukunft leisten kann", sagte Monika Beck, Vorstandsmitglied der Deutschen Investitions- und Entwicklungsgesellschaft (DEG).

"Die FMO ist stolz darauf, den TRF von Anfang an unterstützt zu haben sowohl als Investor als auch durch die katalytische Rolle der öffentlichen Mittel, die im Auftrag der britischen Regierung und der Regierung des Königreichs der Niederlande im Rahmen des Programms 'Mobilising Finance for Forests' bereitgestellt wurden -, und so dazu beigetragen zu haben, institutionelles Kapital in großem Umfang zu mobilisieren. Dass der Fonds sein ursprüngliches Ziel von 1 Milliarde US-Dollar übertroffen hat, ist eine bedeutende Leistung und ein klares Signal dafür, was möglich ist, wenn kommerzielle Ambitionen und Klimaschutzmaßnahmen Hand in Hand gehen. Wir teilen die Überzeugung von TIG, dass die Wiederherstellung degradierter Flächen, der Schutz natürlicher Wälder und der Aufbau nachhaltiger forstwirtschaftlicher Wertschöpfungsketten starke langfristige Renditen generieren und gleichzeitig einen bedeutenden Beitrag zum Klimaschutz und zur Erhaltung der biologischen Vielfalt in ganz Lateinamerika leisten können. Genau aus diesem Grund hat sich die FMO entschieden, in den TRF zu investieren, der nun das größte Engagement der FMO in ihrem Forstportfolio darstellt. "Wir freuen uns, dass diese Strategie an Dynamik gewinnt, und sind gespannt auf die langfristigen Auswirkungen", sagte Huib-Jan de Ruijter, Co-Chief Investment Officer der FMO der niederländischen Bank für Unternehmensentwicklung.

"Die degradierten Landschaften Lateinamerikas stellen eine der bedeutendsten Möglichkeiten zur Renaturierung auf der Erde dar. Wir glauben, dass die Strategie des Reforestation Fund, nachhaltige Forstwirtschaft und die Wiederherstellung heimischer Ökosysteme zu kombinieren, ein glaubwürdiges, reproduzierbares Modell darstellt, um das enorme Potenzial der Region zu erschließen, und wir freuen uns, Teil dieser Bemühungen zu sein. Dies steht im Einklang mit der Mission von GenZero, naturbasierte Lösungen zu unterstützen, die echte und messbare Klimapflegeergebnisse in großem Maßstab liefern können, während gleichzeitig wirtschaftliche Disziplin und finanzielle Tragfähigkeit gewahrt bleiben", sagte Hoon Ling Min, Investment Director bei GenZero.

"Die Hempel Foundation hat in den Reforestation Fund (TRF) investiert, weil wir zusätzlich zu unseren philanthropischen Spenden für den Erhalt der tropischen Biodiversität wollten, dass die finanziellen Investitionen unserer Stiftung ebenfalls zu Naturschutzzielen beitragen. Wir sind davon überzeugt, dass der TRF über ein starkes Geschäftsmodell für die skalierbare Wiederherstellung natürlicher Ökosysteme verfügt und bereits zeigt, dass es möglich ist, die Natur zu erhalten und wiederherzustellen und gleichzeitig starke finanzielle und soziale Investitionsrenditen zu erzielen", sagte Anders Holm, CEO der Hempel Foundation.

"Der Reforestation Fund zeigt, dass naturpositive Investitionen in großem Maßstab wirtschaftlich tragfähig sein können. Die Beteiligung der IFC spiegelt unser Engagement wider, privates Kapital für Lösungen zu mobilisieren, die degradierte Landschaften wiederherstellen, die Biodiversität schützen, hochwertige Arbeitsplätze schaffen und den lokalen Gemeinschaften dauerhafte Vorteile bieten und das alles in Übereinstimmung mit den Leistungsstandards der IFC für Umwelt- und Sozialmanagement", sagte Manuel Reyes Retana, Bereichsleiter für Brasilien, Argentinien, Paraguay und Uruguay bei der IFC International Finance Corporation. "Wir gratulieren BTG Pactual TIG zu diesem bedeutenden Meilenstein und freuen uns darauf, zu sehen, wie sich dieses Modell in Lateinamerika und darüber hinaus ausbreitet", fügte er hinzu.

"Dies ist eine Investition in ein skalierbares Modell, bei dem nachhaltige Forstwirtschaft, Renaturierung und lokale Wertschöpfung Hand in Hand gehen. Der Fonds schafft die Grundlage für Wachstum durch lokale Baumschulen, Auftragnehmer und Zulieferer und baut gleichzeitig ein Portfolio mit starkem kommerziellem Potenzial sowie klaren Vorteilen für Klima und Biodiversität auf", sagte Otto Vinther Christensen, Geschäftsführer von Impact Fund Denmark.

"Als langfristiger Investor mit einem generationenübergreifenden Auftrag wollen wir so investieren, dass starke und nachhaltige finanzielle Erträge erzielt werden, ohne die ökologischen und sozialen Grundlagen zu gefährden, auf denen unsere Gesellschaft beruht. Klimawandel, Verlust der biologischen Vielfalt, Ökosystemdegradation und die ungewisse Zukunftsfähigkeit ländlicher Gemeinden bergen das Potenzial, nicht nur schwerwiegende soziale und ökologische Probleme, sondern auch systemische Investitionsrisiken zu verursachen. Mit dem Reforestation Fund hat TIG eine Investitionsmöglichkeit geschaffen, die wirklich nachhaltige Renditen liefert: Wir freuen uns, Teil davon zu sein und zu sehen, wie der Fonds bis zu seinem endgültigen Abschluss weiterhin bedeutende Unterstützung und Dynamik gewinnt", so Brendon Jones, Leiter Real Assets beim New Zealand Superannuation Fund.

"Das Engagement von NGS Super für den Wiederaufforstungsfonds von BTG Pactual TIG spiegelt unsere Überzeugung wider, dass hochwertige Naturkapitalprojekte die langfristigen Ergebnisse für die Mitglieder stärken und gleichzeitig messbare Vorteile in der realen Welt bieten können. Die Strategie des Fonds bietet diversifizierte Renditetreiber durch nachhaltiges Holz, die Schaffung von Landwert und CO2-Zertifikate auf Basis von Emissionsminderungen. Wir schätzen die lokalen Kompetenzen und die Erfahrung von TIG und freuen uns, den Fonds bei seinem endgültigen Abschluss zu unterstützen", sagte Ben Squires, Chief Investment Officer bei NGS Super.

"Die Investition von Vale in diese Wiederaufforstungsstrategie steht in direktem Zusammenhang mit unserem 'Forestry Target 2030', mit dem wir uns freiwillig verpflichtet haben, 400.000 Hektar Wald zu schützen und zusätzlich 100.000 Hektar außerhalb unserer Betriebsgrenzen wiederherzustellen, verankert in nachhaltigen Geschäftsmodellen", sagte Camilla Lott, Corporate Sustainability Director bei Vale S.A. "Wir glauben, dass die Wiederaufforstung in dem von der Klimakrise geforderten Umfang nur durch die Kombination aus langfristigem privatem Kapital, wissenschaftlicher Genauigkeit und wirtschaftlich tragfähigen Modellen möglich ist, die Einnahmen generieren, lokale Wertschöpfungsketten stärken und die Wälder erhalten. Diese Strategie verkörpert diese Vision: Sie mobilisiert Kapital in großem Umfang, verbindet ökologische Wiederherstellung mit nachhaltiger kommerzieller Forstwirtschaft und liefert messbare Ergebnisse in den Bereichen Klima, Biodiversität und Soziales. Durch die Unterstützung solcher Initiativen beschleunigen wir den Fortschritt bei der Erreichung unserer forstwirtschaftlichen Ziele und zeigen gleichzeitig, dass Waldsanierung und wirtschaftliche Entwicklung keine gegensätzlichen Ziele sind sie müssen Hand in Hand voranschreiten."

Die Aussagen der Investoren stammen von aktuellen Investoren des Reforestation Fund und spiegeln deren unabhängige Erfahrungen mit BTG Pactual TIG wider. Im Zusammenhang mit diesen Aussagen wurde keinem Investor eine Bar- oder Sachvergütung gewährt. Die Erfahrungen und Meinungen der einzelnen Investoren sind möglicherweise nicht repräsentativ für alle anderen Investoren. BTG Pactual TIG sind keine wesentlichen Interessenkonflikte im Zusammenhang mit diesen Anlegerstatements bekannt.

Über die BTG Pactual Timberland Investment Group (BTG Pactual TIG)

Die BTG Pactual Timberland Investment Group (BTG Pactual TIG) ist einer der weltweit größten Vermögensverwalter für Waldflächen und verwaltet ein Vermögen von 7,5 Milliarden US-Dollar sowie 3,0 Millionen Acres in den USA und Lateinamerika. TIG beschäftigt rund 160 Fachkräfte und ist mit 23 Niederlassungen in ganz Amerika vor Ort präsent, wodurch lokale, regionale und globale Erfahrung in die sorgfältige Verwaltung der Investitionen unserer

Kunden einfließt (Stand: 31. Dezember 2025).

Über Conservation International

Conservation International schützt die Natur zum Wohle der Menschheit. Durch Wissenschaft, Politik, Feldarbeit und Finanzen rücken wir die für das Klima, die Biodiversität und die Menschen wichtigsten Orte in der Natur in den Fokus und sichern sie. Mit Niederlassungen in 30 Ländern und Projekten in mehr als 100 Ländern arbeitet Conservation International mit Regierungen, Unternehmen, der Zivilgesellschaft, indigenen Völkern und lokalen Gemeinschaften zusammen, um Menschen und Natur zu helfen, gemeinsam zu gedeihen. Weitere Informationen finden Sie unter Conservation.org, und verfolgen Sie unsere Arbeit auf Conservation News, Facebook, Twitter, TikTok, Instagram und YouTube.

1 Größter bisher geschlossener Fonds mit Schwerpunkt auf Grünflächen, Wiederaufforstung und Renaturierung, wie von Agri Investor im Januar 2026 berichtet und basierend auf von Preqin im März 2026 veröffentlichten Daten von Drittanbietern.

2 Die USD-Beträge sind ungefähre Angaben und wurden unter Verwendung eines Wechselkurses von 0,1817 BRL/USD berechnet.

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