Wipro Hydraulics und Indeco Ind Spa geben stolz bekannt, dass sie eine endgültige Vereinbarung über die Übernahme von Indeco Ind Spa durch Wipro geschlossen haben. Diese wegweisende Partnerschaft kommt zu einem symbolträchtigen Zeitpunkt, da beide Unternehmen auf 50 Jahre technische Exzellenz und Marktführerschaft zurückblicken.

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Indeco manufacturing facility in Bari, Italy

Der Zusammenschluss vereint zwei Marktführer in ihren jeweiligen Bereichen: Indeco, ein weltweit führender Anbieter von hydraulischen Anbaugeräten, und Wipro Hydraulics, einer der weltweit größten unabhängigen Hersteller von Hydraulikzylindern. Dieser strategische Schritt verschafft uns die globale Reichweite und industrielle Stärke, die erforderlich sind, um noch größer zu werden, während wir gleichzeitig die Identität bewahren, die die Marke seit einem halben Jahrhundert auszeichnet.

Pratik Kumar, CEO von Wipro Infrastructure Engineering (WIN) und Geschäftsführer von Wipro Enterprises, kommentierte die Übernahme wie folgt: "Diese Übernahme ist für uns ein Meilenstein und bedeutet den Einstieg in einen neuen, angrenzenden Bereich für unser Hydraulikgeschäft. Sie erfüllt unser Streben nach Wachstum und erweitert gleichzeitig die Möglichkeiten, unseren Kunden einen noch besseren Service zu bieten."

Sitaram Ganeshan, Präsident von Wipro Hydraulics, sagte: "Diese Übernahme erweitert unser bestehendes Portfolio an Hydraulikzylindern um Anbaugeräte und vergrößert damit unser Angebot für Kunden. Unser Wertversprechen wird durch die erweiterte Produktions- und Vertriebspräsenz sowie das Fachpersonal gestärkt. Wipro Hydraulics und Indeco bringen jeweils eine 50-jährige Tradition mit, mit einer starken Produktpositionierung, die auf Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Kundenservice basiert."

Susanna Vitulano, CEO von Indeco Ind Spa, kommentierte: "Es war mir eine Ehre, Teil dieser unglaublichen Reise zu sein, auf der wir Indeco zu einer angesehenen globalen Marke aufgebaut haben. Heute stehen unsere Produkte für Zuverlässigkeit und erstklassigen Service. Wipro ist der perfekte Partner, um unsere nächste Wachstumsphase voranzutreiben. Indeco wird die erweiterten F&E-Kapazitäten und ein umfangreiches globales Netzwerk nutzen, um seine bestehende Organisation und seine Produkte weiterzuentwickeln."

"Die Familie Vitulano steht weiterhin fest hinter dieser Partnerschaft und bleibt voll und ganz operativ bei Indeco engagiert. Dies stellt sicher, dass die Leidenschaft und die Werte, auf denen Indeco aufgebaut wurde, uns weiterhin helfen werden, innerhalb der Wipro-Gruppe zu florieren."

Diese Partnerschaft wurde von PwC als Finanzberater von Wipro begleitet, wobei A&O Shearman als Rechtsberater fungierte. Auf Seiten von Indeco fungierten BNP Paribas und KT&Partners als Finanzberater, während PedersoliGattai als Rechtsberater tätig war.

Über Wipro Infrastructure Engineering

Wipro Infrastructure Engineering, ein Teil von Wipro Enterprises, ist ein diversifiziertes Unternehmen mit fünf Jahrzehnten Erfahrung in den Bereichen Hydraulik, industrielle Automatisierung, Luft- und Raumfahrt, Wasseraufbereitung, additive Fertigung und elektronische Materialien. Wipro Hydraulics ist auf die Entwicklung und Herstellung maßgeschneiderter Hydraulikzylinder für Anwendungen in verschiedenen Segmenten spezialisiert, darunter Bauwesen und Erdbewegung, Material- und Frachtumschlag, Forstwirtschaft, Landwirtschaft, Bergbau sowie Kippvorrichtungen für Lkw. Wipro Hydraulics betreibt weltweit 16 Produktionsstätten.

Weitere Informationen finden Sie unter www.wiproinfra.com.

Über Indeco Ind Spa

Indeco Ind Spa wurde 1976 gegründet und ist ein in Italien ansässiges Unternehmen, das sich auf Anbaugeräte für die Bau-, Abbruch- und Recyclingindustrie spezialisiert hat. Zu den wichtigsten Produkten zählen Hydraulikhämmer, Mulchköpfe, Scheren und eine Vielzahl anderer Anbaugeräte für den Abbruch. Das Unternehmen verfügt über 7 Produktionsstätten in Italien für die Herstellung von Hydraulikhämmern und ein Werk in den USA für die Fertigung von Mulchköpfen. Seine innovativen Produkte in Verbindung mit einem globalen Vertriebsnetz bieten der Branche ein attraktives Wertversprechen.

Weitere Informationen finden Sie unter https://indeco.it/en/.

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