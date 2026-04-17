Titan-Design trifft auf Leichtbauweise entwickelt für die Anforderungen des Marathontrainings

Amazfit, eine weltweit führende Marke für Smart-Wearables im Besitz von Zepp Health, hat heute das Cheetah 2 Pro vorgestellt, das neueste Modell seiner leistungsorientierten Cheetah-Produktreihe. Die Cheetah 2 Pro wurde für Marathonläufer entwickelt, für die eine optimale Vorbereitung unverzichtbar ist. Ihr Design basiert auf einer klaren Überzeugung: Die Leistung beim Marathon hängt von der Trainingsarbeit ab, die Läufer während der Trainingswoche leisten. Sie vereint systematisches Lauftraining, Krafttraining und Erkenntnisse zur Regeneration zu einem fokussierten Trainingssystem, das Läufern hilft, während der langen Vorbereitungsphase auf einen Marathon konstant zu trainieren. Die Cheetah 2 Pro kommt im Vorfeld der Marathons in Boston und London auf den Markt und wurde entwickelt, um den Anforderungen des Langstreckentrainings und des Wettkampftages gleichermaßen gerecht zu werden.

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New Amazfit ambassador Rory Linkletter reflects the kind of runner the Cheetah 2 Pro is built for one who treats every part of the training week as part of performance. As he looks towards Boston, the Cheetah 2 Pro is designed to meet the demands of high-mileage training and race day alike.

Die Cheetah 2 Pro verkörpert Amazfits Philosophie von optimierter Leistung bei geringem Gewicht und wurde für Läufer entwickelt, die wissen, dass es bei der Geschwindigkeit nicht nur um Kilometer und Zwischenzeiten geht, sondern auch um Kraft, Regeneration und Disziplin Faktoren, die die Leistung langfristig unterstützen. Mit einer hybriden Trainingsphilosophie als Grundlage hilft sie Läufern, neben Kraft und Regeneration auch Ausdauer aufzubauen, und fördert so die Belastbarkeit und Beständigkeit, die für die Vorbereitung auf einen Marathon entscheidend sind.

"Beim Marathontraining kommt es auf Konstanz, Disziplin und eine bewusste Umsetzung aller Aspekte der Vorbereitung an. Während meiner Vorbereitung auf den Boston-Marathon hilft mir die Cheetah 2 Pro dabei, die wichtigen Details im Blick zu behalten vom Tempo bis zur Erholung -, und das auf eine Weise, die sich leicht und angenehm anfühlt und genau auf die Anforderungen eines Trainings mit hohen Laufleistungen zugeschnitten ist."

Rory Linkletter, professioneller Marathonläufer und Amazfit-Athletenbotschafter

Höchstleistung ohne Übermaß

Geschwindigkeit sollte durch eine intelligente Architektur erreicht werden nicht durch zusätzliche Masse. Durch eine leichte Bauweise wird unnötiges Material eingespart und zugleich die Steifigkeit und Präzision gewahrt. So entsteht eine Marathon-Trainingsuhr, die sich präzise anfühlt, ohne schwer zu wirken. Die Cheetah 2 Pro sorgt für eine verbesserte Laufleistung in einem schlanken Design, das sich vom täglichen Training bis zum Wettkampftag schnell, bequem und unauffällig anfühlt.

Sie wurde eigens für die Anforderungen langer Trainingsphasen und des Wettkampftages entwickelt und kombiniert ein Gehäuse und einen Mittelrahmen aus Titan der Qualitätsstufe 5 mit kratzfestem Saphirglas, um eine robuste, leichte und zuverlässige Performance ohne unnötiges Gewicht zu bieten. Ein helles 1,32-Zoll-AMOLED-Display sorgt dafür, dass die Daten auch bei frühem Start, wechselnden Lichtverhältnissen und auf langen Strecken stets übersichtlich und gut lesbar bleiben.

Training für langfristigen Aufbau

Die Cheetah 2 Pro unterstützt Läuferinnen und Läufer aller Leistungsklassen mit integrierten Lauftrainingsprogrammen, die sich auf die entscheidenden Grundlagen für Langstreckenläufe konzentrieren. Grundlagentraining baut Ausdauer auf, Schwellentraining steigert die Effizienz, und kraftorientiertes Training erhöht die Belastbarkeit, sodass Läuferinnen und Läufer größere Trainingsumfänge mit höherer Belastbarkeit bewältigen können.

Mit Zepp Coach erhalten Läufer intelligente, personalisierte Trainingspläne, die auf Distanzen von 3 km bis zum Marathon zugeschnitten sind und sich entsprechend der Leistung und den Trainingsfortschritten anpassen. Für alle, die mehr Kontrolle wünschen, lässt sich die Uhr zudem mit modernen Plattformen von Drittanbietern wie TrainingPeaks, Runna, Strava und Intervals.icu verbinden.

Leistungsdaten für intelligentes Laufen und Erholen

Die Cheetah 2 Pro nutzt Trainingsdaten, um fundiertere Entscheidungen zu ermöglichen. So hilft sie Läuferinnen und Läufern zu verstehen, wann sie das Tempo steigern, wann sie sich erholen und wie sie ihr Niveau auch in anspruchsvollen Trainingsphasen halten können. Erweiterte Leistungsdaten wie Tempo, Laktatschwelle, Laufleistung, Laufstilanalyse und Vorhersagen zur Zielzeit helfen Läuferinnen und Läufern, ihre Bewegungsabläufe besser zu verstehen, ihre Fortschritte im Laufe der Zeit zu messen und gezielter zu trainieren.

In der Zepp-App liefern Erkenntnisse zur Erholung wie Herzfrequenz, HRV, Schlaf und Ermüdung ein umfassenderes Bild davon, wie der Körper auf die Trainingsbelastung reagiert. Leistungsdaten wie VO2 max, Ermüdungsgrad und Trainingszustand bilden die Grundlage für Entscheidungen, wann das Tempo erhöht und wann die Erholung vorrangig sein sollte. Dies trägt dazu bei, über lange Trainingszyklen hinweg eine konstante Leistung abzurufen.

Das innovativste GPS-Modul der Cheetah-Produktreihe

Dank seines fortschrittlichen Dualband-GPS mit Multi-Satelliten-Ortung sorgt die Cheetah 2 Pro für eine präzise Tempoanzeige und zuverlässige Routenverfolgung auch wenn die Strecken komplexer werden oder die Konzentration über lange Distanzen nachlässt. Ob auf städtischen Straßen oder kurvenreichen Strecken Läuferinnen und Läufer können sich auf präzise Standortdaten verlassen, um ihr Tempo zu halten und auf Kurs zu bleiben.

Ausdauer, die zur Distanz passt

Das Training endet nicht, nur weil der Akku leer ist. Die Cheetah 2 Pro hat eine GPS-Akkulaufzeit von bis zu 29 Stunden und wird damit den Cutoff-Zeiten bei Marathons weltweit sowie längeren Läufen gerecht, bei denen von Anfang bis Ende eine zuverlässige Performance gefordert ist. Im Alltag bietet die Uhr zudem eine Akkulaufzeit von bis zu 17 Tagen, sodass sie sowohl mit Ihren Trainingszyklen als auch mit Ihrem täglichen Leben Schritt halten kann.

Die integrierte Dual-Mode-Taschenlampenfunktion erhöht die Sicherheit bei Läufen am frühen Morgen und am späten Abend. Die einstellbare Helligkeit verbessert die Sichtverhältnisse während des Trainings im Freien.

Preise und Verfügbarkeit

Die Cheetah 2 Pro ist ab dem 16. April 2026 zum Preis von 449,99 US-Dollar auf Amazfit.com und bei ausgewählten Händlern erhältlich.

Über Amazfit

Amazfit, ein weltweiter Marktführer bei intelligenten Wearables und Fitnessgeräten, ist Teil von Zepp Health (NYSE: ZEPP), einem Unternehmen für Gesundheitstechnologie mit Sitz in Gorinchem, Niederlande. Zepp Health Zepp Health ist ein dezentrales Unternehmen mit Teammitgliedern und Niederlassungen in Amerika, Europa, Asien und anderen globalen Märkten.

Amazfit entwickelt intelligente Wearables für Aktive zielgerichtetes Training, ausgewogene Erholung und kontinuierliche Weiterentwicklung. Amazfit wurde für das moderne Training entwickelt und verbindet Ausdauer, Kraft und Erholung zu einem kohärenten Rhythmus, um nachhaltige Fortschritte zu unterstützen.

Hinter Amazfit steht Zepp der Entwickler der intelligenten Technologie, die das Trainingserlebnis unterstützt. Nähere Informationen unter www.amazfit.com.

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