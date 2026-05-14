Die Cheetah 2 Ultra ist für ultralange Distanzen und Bergtouren gemacht. Sie bietet eine lange Akkudauer, präzise Navigation und umfangreiche Trainingsdaten.

Amazfit, eine führende Marke im Besitz von Zepp Health für smart Wearables, hat heute die Cheetah 2 Ultra angekündigt. Sie folgt auf die Cheetah 2 Pro für Straßenmarathons, richtet sich jedoch an Trailrunner, die ihren Erfolg an den überwundenen Höhen, dem unvorhersagbaren Terrain und der benötigten Zeit messen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260513595054/de/

Built for ultra distances and mountain racing, the Cheetah 2 Ultra combines long battery life, precision navigation, and advanced training insights to carry more distance and control more load.

Amazfit's Cheetah 2 Ultra ist gemacht für Läufer, die sich auf Ultradistanzen und Bergläufe vorbereiten. Die Laufzeit des optimierten GPS-Akkus beträgt 33 Stunden, die Höhenkarte ist mehrfarbig gestaltet, das Gehäuse besteht aus Titan der Güteklasse 5 und es werden genaue Statistiken über das Training und Erholungszeiten angezeigt. Amazfit hat die Cheetah 2 Ultra so konzipiert, dass sie Trailrunnern zur Vorbereitung ihrer Touren vom Anfang bis zum Ende dient.

Gemacht für Distanzen, strukturiert für Lasten

Beim Ultra-Running werden Distanzen durch Ausdauer überwunden, aber Lasten müssen über Struktur ausgeglichen werden. Der Rahmen und die Rückseite der Cheetah 2 Ultra ist aus Titan der Güteklasse 5 gefertigt, das Glasgehäuse ist kratzfest und aus Saphirglas. Die Struktur ist außergewöhnlich robust, verzichtet jedoch auf unnötiges Gewicht. Das 1,5" AMOLED Display mit bis zu 3.000-nit Helligkeit garantiert gute Sicht von Sonnenaufgang bis zur Nacht. Eine eingebaute Taschenlampe mit anpassbarem Weiß, Rot, SOS und Boost-Modus bis zu 300 Lux kann bei Bergtouren in jeder Situation nützlich sein.

Akkudauer für Trails, die sich der Distanz anpasst

Die Cheetah 2 Ultra bietet im Trail Running Modus eine Akkudauer von bis zu 33 Stunden. Das Display bleibt permanent eingeschaltet, die Herzfrequenz wird ständig überwacht und zu den weiteren Funktionen gehören Zweifrequenz-GPS, vollständige Satellitenortung und Kartennavigation. Abseits der Trails beträgt die Akkulaufzeit üblicherweise 30 Tage, sodass die Cheetah 2 Ultra sich sowohl im Training als auch im Alltagsleben bewährt.

Zuverlässige Navigation durch jedes Terrain

Die Cheetah 2 Ultra bietet präzise Navigation für komplexe Bergtouren.

Zweifrequenz-Ortung über sechs Satelliten: Eine zirkular polarisierte GPS-Antenne garantiert eine präzise Routenverfolgung durch dichten Wald, steile Schluchten und technisches Terrain.

Klare Sicht für Alpintouren: Mit einem lebhaften 1,5" AMOLED-Display, geschützt durch kratzfestes Saphirglas, mit bis zu 3.000-nit Helligkeit sind Daten auch bei senkrecht stehender Sonneneinstrahlung klar lesbar.

Navigation mit Farbskalen: Topographische und Konturenkarten bieten eine responsive Navigation mit einer Renderinggeschwindigkeit, die 2,5-mal schneller ist als zuvor und einer Bildwiederholfrequenz, die 12-mal schneller ist als zuvor. Läufer können Punkt-zu-Punkt-Routen erstellen, nach interessanten Orten in der Umgebung suchen und sich automatisch wieder auf die Route zurückleiten lassen alles ohne Handy oder Netzwerk. So bleibt die Navigation zuverlässig, wenn die Herausforderungen besonders hoch sind. Der neue Trail Running Modus zeigt Höhen für die gesame Route je nach Schwierigkeitsgrad in unterschiedlichen Farben an. So haben Läufer eine klare Vorstellung, was kommt und wie es zu meistern ist. Im Trail Running Modus werden auch Berechnungen für die Belastung durch den Verlauf, den Widerstand des Terrains und den Höhenunterschied angezeigt. So spiegeln die Daten die wahre Intensität des Trainings wider.

Hybrid trainieren. Besser vorbereitet sein.

Mit dem Hybrid Training in der Zepp App können Nutzer Ausdauer, Kraft und Erholung trainieren, um sich gut vorzubereiten. Ein Wochenplan zeigt die tägliche Belastung, sodass Athleten ohne ermüdende lange Trainingseinheiten zulegen können. Mit der Energieüberwachung BioCharge kann jeder Sportler nach Ruhephasen seine Tageskondition bestimmen. Auf der Grundlage der Anzeige des Ermüdungs- und Trainingsstatus, HRV, der Auswertung des Schlafs und der Messung der Belastung durch das Training können individuelle Trainingspläne mit Pausen erstellt werden. Focus verwandelt diese Signale in klare Empfehlungen für das Training, sodass mit jedem Tag ein Fortschritt zu verzeichnen ist.

Cheetah 2 Ultra hält jeden Moment die Leistung fest und entwickelt daraus einen Plan für die Ausführung. Das System reflektiert, wie Läufer planen, aktiv werden, sich erholen und sich im Laufe der Zeit anpassen.

Messwerte für die Definition des Fortschritts über Distanzen hinweg

Die Cheetah 2 Ultra übersetzt für Läufer Daten in sinnvolle Anleitungen. Über erweiterte Daten zum Lauf wie Laktatschwelle, Laufkraft, Tempo- und Gangbildanalyse und Vorhersage der Endzeit erfahren Läufer viel über die Art, wie sie sich bewegen und wie sie sich verbessern können. Bodenkontaktzeit und Haltungsanalyse geben biomechanische Hinweise und helfen Läufern, zielgerichtet in schwierigem Terrain zu trainieren.

Für diejenigen, die gern noch mehr Kontrolle haben möchten, lässt sich die Armbanduhr mit Plattformen wie TrainingPeaks, Runna oder Intervals.icu verbinden und die Aktivitäten können mit Strava synchronisiert werden. Der Speicher von Cheetah 2 Ultra hat 64 GB und unterstützt 100 Stunden an Podcasts und zusätzlichen Abbildungen.

"Die Cheetah 2 Ultra ist gemacht für Trailrunner, die sich in unbekanntem Terrain länger Anstrengungen aussetzen", sagte Wayne Huang, CEO von Zepp Health. "Durch unser 'Structured for Load'-Design haben wir die Architektur und nicht die Masse verfeinert. Das ist ein Tool, das Läufer von den ersten Schritten bis zum Endziel unterstützt."

Preis und Verfügbarkeit

Die Cheetah 2 Ultra ist ab dem 13. Mai 2026 zu einem Preis von $599,99 auf Amazfit.com verfügbar.

Über Amazfit

Amazfit, ein weltweiter Marktführer bei intelligenten Wearables und Fitnessgeräten, ist Teil von Zepp Health (NYSE: ZEPP), einem Unternehmen für Gesundheitstechnologie mit Sitz in Gorinchem, Niederlande. Zepp Health Zepp Health ist ein dezentrales Unternehmen mit Teammitgliedern und Niederlassungen in Amerika, Europa, Asien und anderen globalen Märkten.

Amazfit entwickelt intelligente Wearables für Aktive zielgerichtetes Training, ausgewogene Erholung und kontinuierliche Weiterentwicklung. Amazfit wurde für das moderne Training entwickelt und verbindet Ausdauer, Kraft und Erholung zu einem kohärenten Rhythmus, um nachhaltige Fortschritte zu unterstützen.

Hinter Amazfit steht Zepp der Entwickler der intelligenten Technologie, die das Trainingserlebnis unterstützt. Nähere Informationen unter www.amazfit.com.

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