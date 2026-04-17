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Freitag, 17.04.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Bohrtreffer, Infrastruktur, Finanzierung: Beginnt hier der Weg zur Produktion?
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WKN: 850001 | ISIN: SE0000108656 | Ticker-Symbol: ERCB
Xetra
16.04.26 | 17:35
10,160 Euro
+1,62 % +0,162
Branche
Telekom
Aktienmarkt
OMX Stockholm 30
STOXX Europe 600
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TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON B Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON B 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
10,27010,36016.04.
10,28010,38016.04.
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
ALLY FINANCIAL
ALLY FINANCIAL INC Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
ALLY FINANCIAL INC35,540-0,17 %
AUTOLIV INC94,000,00 %
STATE STREET CORPORATION121,00+0,50 %
TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON B10,160+1,62 %
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