© Foto: Netflix MediaStarke Zahlen, höherer Gewinn, mehr Umsatz - und trotzdem stürzt Netflix nachbörslich um 9,6 Prozent ab. Warum ausgerechnet der Ausblick und der Hastings-Abgang Anleger kalt erwischen. Die Hintergründe.Auf den ersten Blick liefert Netflix ein starkes erstes Quartal: Der Umsatz stieg auf 12,25 Milliarden US-Dollar und übertraf damit die Erwartungen der Analysten. Der Nettogewinn sprang auf 5,28 Milliarden US-Dollar oder 1,23 US-Dollar je Aktie und ist damit fast doppelt so hoch wie im Vorjahreszeitraum (2,89 Milliarden US-Dollar bzw. 0,66 US-Dollar je Aktie). Doch an der Börse zählte am Donnerstagabend etwas anderes. Die Aktie sackte nach Börsenschluss um 9,6 Prozent ab. Der Grund: Trotz des …Den vollständigen Artikel lesen
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