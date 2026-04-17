Vom Dienstleister zum Systemgiganten: Der nächste Drohnen-Highflyer?

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Der Himmel gehört längst nicht mehr allein den Flugzeugen.

Bereits seit mehreren Jahren ist die Entwicklung und der Einsatz von Drohnen auf dem Vormarsch und dieser Trend hat weitreichende wirtschaftliche und geopolitische Konsequenzen. Wie die geopolitisch geführten Umstürze und Kriege in der Ukraine oder im Nahen Osten zeigen, spielen unbemannte Drohnensysteme in der modernen Kriegsführung eine entscheidende Rolle. Und auch in der Zivilwirtschaft steigt die Nachfrage nach autonomen Angeboten aus der Luft:

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Wachstumsmarkt Dual-Use als Fundament oder: Zwei Märkte, eine Plattform

Die Nachfrage nach Drohnen in der zivilen Wirtschaft kommt derzeit vorwiegend aus der Logistik und der Infrastrukturüberwachung. Es gibt auch Interesse in Bezug auf die schnellere Versorgung bei Rettungseinsätzen oder für noch mehr Präzision in der Landwirtschaft. Der globale Drohnenmarkt wird laut Fortune Business Insight von 2026 mit ca. 47,50 Mrd. USD Umsatz bis 2034 auf 160 Mrd. USD ansteigen, was einer Wachstumsrate von über 16% p. a. entsprechen würde. Inmitten dieses starken Wachstumsmarktes hat sich Volatus Aerospace (WKN: A2JEQU | ISIN: CA92865M1023 | Ticker-Symbol: ABB) als vollintegrierter Systemanbieter, der zivile Effizienz und militärische Sicherheitstechnologie konsequent unter einem Dach vereint, positioniert.

Was Volatus Aerospace fundamental von einfachen Dienstleistern oder anderen Drohnenherstellern unterscheidet, ist die konsequente Dual-Use-Ausrichtung des Geschäftsmodells. Das Unternehmen bedient beide Nachfragewellen. Zum einen die zivile Nutzung mit Inspektionsdrohnen für Pipelinesysteme, Energieinfrastruktur und Windparks. Zum anderen wird der militärische Bereich im Verteidigungssektor mit Ausbildungsprogrammen für NATO-Partner, Aufklärungssystemen und Drohnenabwehrlösungen angeboten. Damit deckt das kanadische Unternehmen mit seiner Angebotsplattform beide Märkte ab und profitiert zudem von zwei unterschiedlichen Nachfragzyklen.

SKYDRA und Mission-as-a-Service: Schlüssel für wiederkehrende Umsätze

Eine bedeutende strategische Weichenstellung im vergangenen Jahr 2025 war neben der Ausrichtung auf Dual-Use vor allem der Start von SKYDRA - der ersten eigenen Software-as-a-Service-Plattform (SaaS-Plattform) von Volatus Aerospace . Bei dieser SaaS-Plattform SKYDRA handelt es sich um ein Simulationstool für Drohnenabwehroperationen. Hier wird den anwendenden Behörden, Militärs und zivilen Unternehmen ermöglicht, virtuelle Einsatzszenarien durchzuspielen und im Anschluss die jeweiligen Sensor-Netzwerke optimal auszurichten. Gerade die Gegenangriffe des Irans nach dem Angriffskrieg von Israel und den USA haben im Nahen Osten bei vielen Regierungen, Militärs und Unternehmen die Wichtigkeit solcher "Worst-Case-Szenarien" aufgezeigt. Diese Entwicklung dürfte die Nachfrage weiter beschleunigen.

Von diesem Nachfrageanstieg wollen die Kanadier durch wiederkehrende Lizenzumsätze mit ihrer SKYDRA-Plattform profitieren. Kombiniert mit dem operativen Lagezentrum, von dem aus Volatus Aerospace die Drohnenmissionen über weite Distanzen steuert, entsteht nach und nach mit einem Mission-as-a-Service-Modell ein sehr innovativer Geschäftsansatz. Das erhöht nicht nur die Kundenbindung, sondern macht auch die Marge skalierbarer und erhöht gleichzeitig die technologische Abhängigkeit der Lizenznehmer und könnte sich als natürliche Wechselbarriere etablieren. Zusätzlich erhielt das Unternehmen bereits im September 2025 die Genehmigungen für kommerzielle Nachtflüge über große Distanzen in Kanada - ein regulatorischer Durchbruch, der den adressierbaren Markt für Logistikdrohnen erheblich ausweitete.



NATO-Verankerung und kanadische Produktionsstrategie

Einen weiteren entscheidenden Durchbruch im Verteidigungsgeschäft erhielt Volatus Aerospace durch die NATO-Zertifizierung des Unternehmens. Damit sicherte sich der Drohnendienstleister erst die Möglichkeit, von staatlichen bzw. staatsnahen Auftragnehmern überhaupt gebucht zu werden. Das Geschäft läuft bereits stark an, was erste Ausbildungsverträge für NATO-Partner im Gesamtvolumen von rund 9 Mio. CAD bestätigen.

Somit ist das Unternehmen bereits in wenigen Quartalen Teil der institutionellen Sicherheitsinfrastruktur geworden. Zudem gilt in der Rüstungsökonomie, wer die Ausbildung staatlicher Einsatzkräfte verantwortet, wird zu einer meist unverzichtbaren operativen Konstante, was in aller Regelmäßigkeit zu verlässlichen Folgeaufträgen führt. Parallel baut das Unternehmen im Werk Mirabel eine eigene kanadische Produktionslinie für Langstreckendrohnen auf. In einer Zeit, in der westliche Regierungen aktiv auf Unabhängigkeit von chinesischer Drohnentechnologie setzen, wird diese Eigenproduktion zum strategischen Wettbewerbsvorteil bei staatlichen Ausschreibungen.

Quelle: LSEG Refinitiv, Aktienchart Volatus Aerospace seit 11/2024

Fazit

Volatus Aerospace ist mehr als nur die nächste Drohnenaktie, sondern ein vollintegrierter Systemanbieter, der an Schnittstellen der größten Wachstumsfelder des laufenden Jahrzehnts sitzt. Das sind die Bereiche Verteidigung, KI-gestützter Drohneneinsatz für kritische Infrastruktur und die Wiedererlangung westlicher Technologiesouveränität. Die Kombination aus solidem Umsatzwachstum, strategischen NATO-Referenzen, der SKYDRA-SaaS-Plattform und der angelaufenen Eigenproduktion von Drohnen am Produktionsstandort in Mirabel schafft ein starkes Wachstumsfundament. Erste Analysten sehen Kursziele von 0,95 bis 1,25 CAD als gerechtfertigt an und wenn große Rüstungskonzerne auch auf dieses Wachstumsfeld setzen wollen, könnte Volatus Aerospace auch ein Übernahmekandidat werden. Vom aktuellen Kursniveau von 0,71 CAD bietet das entsprechend ein deutliches Anstiegspotenzial.





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