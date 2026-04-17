Der Chemieriese BASF hat kürzlich in China seinen siebten Verbundstandort eröffnet. Der DAX-Konzern investiert aber auch in Europa fleißig in verschiedene Wachstumsbereiche. Demnach kooperiert man mit einer Remondis-Tochter im Batterie-Recycling. Zudem modernisiert und erweitert BASF die Saatgutaufbereitung im niederländischen Nunhem.So will die Sparte BASF Agricultural Solutions einen zweistelligen Millionenbetrag investieren. Vor dem Hintergrund einer weltweit steigenden Nachfrage solle damit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär