Allbirds - BIRD: KI statt Schuhe - kann das gut gehen?

NewBird AI soll es bringen!

Kursfeuerwerk bei der Allbirds-Aktie (BIRD). Verkauf des Schuhgeschäfts an American Exchange Group!

Allbirds (BIRD) IN US68389X1054

Rückblick: Das Chartbild spiegelt den radikalen Geschäftsumbau mit einer fulminanten Kursexplosion am Mittwoch dier Woche ab. Spannend wird es, ob das Wertpapier das Ausbruchsniveau bei 6 USD halten kann.

Allbirds-Aktie: Chart vom 16.04.2026, Kürzel: BIRD Kurs: 10.91 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Das Thema KI beflügelt die Kursphantasien der Börsianer und so könnte es sein, dass die Allbirds-Aktie zu einem neuen Höhenflug ansetzt. Wir sollten aber auf jeden Fall abwarten, bis sich der Kurs stabilisiert hat und erst dann reingehen. Kursziel ist das Hoch vom Mittwoch.

Mögliches bärisches Szenario

Ob die gescheiterten Schuhfabrikanten ihre Nische im KI-Geschäft finden und behaupten können, darf angezweifelt werden. Ein Stopp Loss bei 6 USD ist daher Pflicht!

Meinung

Im laufenden Monat vollzog Allbirds eine bemerkenswert abrupte Kehrtwende. Das Unternehmen kündigte an, sein gesamtes Schuhgeschäft inklusive Markenrechte für rund 39 Millionen USD an die American Exchange Group zu verkaufen und sich damit weitgehend aus dem operativen Modegeschäft zurückzuziehen. Hinter diesem Schritt stehen vor allem wirtschaftliche Probleme: Allbirds schrieb zuletzt weiterhin Verluste und kämpfte mit rückläufigen Umsätzen sowie einer insgesamt schwachen Nachfrage. Trotz früherer Wachstumsambitionen gelang es dem Unternehmen nicht, nachhaltig profitabel zu werden, wodurch der Druck zu einer grundlegenden Neuausrichtung deutlich zunahm. Künftig will sich Allbirds als Anbieter von KI-Recheninfrastruktur positionieren. Geplant sind umfangreiche Investitionen in Rechenkapazitäten, insbesondere in leistungsstarke Grafikprozessoren (GPUs), die an Kunden vermietet werden sollen. Zur Finanzierung wurde eine Wandelfinanzierung über 50 Millionen USD mit einem institutionellen Investor vereinbart. Parallel dazu plant das Unternehmen die Umbenennung in "NewBird AI", um den radikalen Strategiewechsel auch formal zu unterstreichen. Die Risiken liegen auf der Hand, charttechnisch sieht es aber sehr interessant aus!



Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Marktkapitalisierung: 95.02 Millionen USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 227.67 Millionen USD

Meine Meinung zu Allbirds ist bullisch.

Quellennachweis: https://www.handelsblatt.com/technik/ki/usa-allbirds-verkauft-seine-schuhmarke-und-wird-zum-ki-unternehmen/100217214.html

Veröffentlichungsdatum: 17.04.2026

Autor: Thomas Canali

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Der Finanzinformationsdienst ist verpflichtet, Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegt kein Interessenskonflikt vor.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.