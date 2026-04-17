600 Milliarden Dollar Markt! Warum handelt Zefiro nur bei 4x EBITDA?

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Es gibt Momente am Markt, in denen Zahlen nicht nur Chancen andeuten, sondern eine Fehlbewertung so klar offenlegen, dass sie kaum zu ignorieren ist.

Dieser Artikel wurde im Auftrag von Zefiro Methane Corp. (WKN A3DVHU) erstellt und verbreitet.

Willkommen zurück, liebe Leser,

das hier ist einer dieser Momente!

Während Investoren derzeit alles jagen, was mit KI-Infrastruktur, Kupfer, Uran oder der Energiewende zu tun hat…

wird ein Unternehmen, das im Zentrum eines 400 bis 600 Milliarden US-Dollar großen Umweltproblems in den USA operiert, aktuell mit gerade einmal:

~4x EBITDA bewertet.

Nicht 10x.

Nicht 15x.

Nicht annähernd auf dem Niveau seiner Branche.

Viermal.

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DIE BRANCHE IST NICHT BILLIG - SIE IST TEUER

Fangen wir mit den Fakten an.

Der Environmental-Services-Sektor - genau der Markt, in dem Zefiro ( WKN: A3DVHU | Symbol: Y6B) tätig ist - wird derzeit mit Premium-Bewertungen gehandelt.

Laut einem Branchenbericht von R.L. Hulett (Q4 2025) :

Medianes EV/EBITDA-Multiple: 20,9x

Deutlich gestiegen von 15,0x im Vorjahr

Höchster Stand der letzten fünf Jahre

Private Equity stellt inzwischen 80,1% des investierten Kapitals in der Branche

Das ist kein ruhiger Markt.

Das ist ein Sektor, in den institutionelles Kapital aggressiv hineinströmt.

Und wenn Kapital in dieser Größenordnung in einen Sektor fließt, dann hebt es nicht nur einzelne Unternehmen - sondern ganze Plattformen, ganze Geschäftsmodelle.

UND JETZT ZEFIRO

Zefiro Methane Corp ( WKN: A3DVHU | Symbol: Y6B):

Marktkapitalisierung: ~45 Mio. CAD

EBITDA 2026E: ~10,5 Mio. CAD

Bewertung: ~4x EBITDA

DAS IST KEIN RABATT - DAS IST EINE FEHLBEWERTUNG

Seien wir klar:

Das ist keine vorsichtige Bewertung des Marktes.

Das ist ein strukturelles Missverhältnis.

4x vs. 20,9x

Gleiche Branche. Gleiche Makro-Treiber. Gleiche Kapitalströme.

Völlig unterschiedliche Bewertung.

DAS 600-MILLIARDEN-PROBLEM, DAS NIEMAND LÖST - NOCH NICHT

In den Vereinigten Staaten:

Existieren Millionen verlassene Öl- und Gasbohrlöcher

Diese emittieren kontinuierlich Methan - eines der klimaschädlichsten Gase

Die geschätzten Kosten zur Sanierung:

400 bis 600 Milliarden US-Dollar

Und jetzt der entscheidende Punkt:

Aktuelle staatliche Mittel decken gerade einmal etwa 1% dieses Problems

Das bedeutet:

99% des Problems sind ungelöst.

Das ist kein kurzfristiger Trend.

Das ist kein Zyklus.

Das ist ein mehrjähriger, struktureller Infrastrukturbedarf - getragen von:

politischem Druck

regulatorischen Vorgaben

wirtschaftlicher Notwendigkeit

ZEFIRO ( WKN: A3DVHU | Symbol: Y6B) SPRICHT NICHT NUR DARÜBER - ES SKALIERT BEREITS

Hier wird es konkret.

Zefiro ist bereits operativ aktiv - und wächst.

Q3 2026:

~11 Mio. USD Umsatz

+50% Wachstum im Jahresvergleich

Expansion in neue US-Bundesstaaten

Zunehmende Projektgröße und Geschwindigkeit

Operative Highlights:

Wood County, Ohio - Projektvolumen ~4,5 Mio. USD, bereits über 35% abgeschlossen

- Projektvolumen ~4,5 Mio. USD, bereits über 35% abgeschlossen Richland County, Ohio - neuer Auftrag gesichert

- neuer Auftrag gesichert Louisiana - Projekt >5 Mio. USD vorzeitig abgeschlossen, inklusive neuer Lizenz

Zusätzlich:

407 Bohrlöcher im Quartal auf Methanemissionen analysiert

Das ist keine Vision.

Das ist laufender Betrieb mit Skalierung.

DAS GESCHÄFTSMODELL, DAS DER MARKT UNTERSCHÄTZT

Viele sehen hier noch immer einen klassischen Dienstleister.

Das ist der Denkfehler.

Zefiro baut eine integrierte Umweltplattform mit mehreren Erlösströmen:

Stilllegung & Sanierung

Staatlich finanzierte Projekte

Direkte Umsätze

Methanmessung

Regulatorisch getrieben

Wiederkehrende Services

CO2-Zertifikate / Carbon Offsets

Monetarisierung von Emissionen

Zugang zu globalen Märkten

Gerade dieser dritte Bereich ist entscheidend.

Denn hier entsteht etwas, das viele klassische Wettbewerber nicht haben:

skalierbare, margenstarke Zusatzumsätze

GENAU DORTHIN ENTWICKELT SICH DIE BRANCHE

Der R.L. Hulett Report zeigt klar:

Unternehmen lagern Umwelt-Compliance zunehmend aus

Regulatorischer Druck steigt weiter

Nachfrage verschiebt sich zu wiederkehrenden Services

Daten und Emissionsmessung werden zentral für Bewertungen

Zefiro ist genau an diesem Schnittpunkt positioniert.

DAS RE-RATING IST KEINE SPEKULATION - ES IST LOGISCH

Wenn ein Unternehmen massiv unter seiner Branche bewertet ist, passiert langfristig eines von zwei Dingen:

Das Unternehmen schwächelt

Oder die Bewertung passt sich an

Bei Zefiro sehen wir:

Wachstum

EBITDA

steigende Auftragslage

strukturelle Nachfrage

Damit bleibt nur eine Variable:

die Bewertung

Rechnen wir konservativ:

6x EBITDA

Deutlich unter Branchenniveau

~63 Mio. CAD Bewertung

8x EBITDA

Weiterhin Discount

~80 Mio. CAD+

Heute:

~45 Mio. CAD

WARUM DER MARKT DAS NICHT LANGE IGNORIEREN WIRD

Der Sektor beschleunigt:

M&A-Aktivität steigt

Deals werden größer

Private Equity dominiert

Strategische Käufer zahlen höhere Multiples

Umweltauflagen werden strenger

In solchen Märkten bleiben Bewertungsunterschiede selten lange bestehen.

FAZIT

Zefiro wird aktuell bewertet wie:

ein kleiner Dienstleister

ein Nebenwert ohne Skalierung

ein niedrig bewertetes Geschäftsmodell

Doch die Realität ist:

Positionierung in einem 600-Milliarden-Dollar-Markt

Reale EBITDA-Generierung

Starkes Wachstum

Hohe Branchenbewertungen

Und dennoch:

~4x EBITDA

Das ist die Story.

Und solche Diskrepanzen schließen sich am Markt oft schneller, als viele erwarten.

Zefiro Methane Corp. (CSE: ZEFI | OTC: ZEFIF | FSE: 76M0)

Marktkapitalisierung: ~45 Mio. CAD

EBITDA 2026E: ~10,5 Mio. CAD (~4x Bewertung)

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BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) - www.bafin.de

EU-Marktmissbrauchsverordnung (MAR) - eur-lex.europa.eu

Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) - www.buzer.de/gesetz/4655/index.htm

Unternehmensoffenlegungen (SEDAR+ für kanadische Börsennotierungen) - www.sedarplus.ca

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