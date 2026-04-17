© Foto: SOPA Images - Sipa USASteigende Aluminiumpreise halfen nicht: Alcoa verfehlte die Erwartungen bei Gewinn und Umsatz. Die Aktie fällt - und ausgerechnet die Lieferprobleme trüben nun die Stimmung zusätzlich.Steigende Aluminiumpreise und starke Kursgewinne in den vergangenen Monaten - und dann das: Alcoa hat im ersten Quartal die Erwartungen verfehlt und die Anleger überrascht. Nach der Veröffentlichung der Zahlen sackte die Aktie im nachbörslichen Handel zeitweise um 4,5 Prozent ab. Der US-Aluminiumkonzern meldete bereinigte Gewinne von 1,40 US-Dollar je Aktie bei einem Umsatz von 3,19 Milliarden US-Dollar. Analysten hatten laut FactSet im Durchschnitt mit 1,53 US-Dollar je Aktie und 3,28 Milliarden US-Dollar …Den vollständigen Artikel lesen
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