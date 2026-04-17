Dublin - Wenn Sie ein eigenes Unternehmen mit IT-Komponenten führen, hat KI Ihre Welt auf den Kopf gestellt. Nicht nur, dass Sie viele Ihrer Prozesse automatisieren konnten, Sie haben auch mehr Möglichkeiten, mit KI entsprechende Softwares zu erstellen und Ihre IT-Infrastruktur zu schützen. Allerdings dürfen Sie dabei nicht vergessen, dass KI auch von Angreifern genutzt werden kann. Was also einerseits zu einer Verbesserung der Sicherheit führt, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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