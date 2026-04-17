Während einige Konzerne mit ihrer Preispolitik zunehmend anecken, zeigt PepsiCo, wie sich Wachstum, Marke und Nachfrage in Einklang bringen lassen. Die aktuellen Zahlen liefern dafür ein eindrucksvolles Beispiel. PepsiCo hat zum Jahresauftakt ein klares Signal gesetzt und sich damit bewusst von Teilen der Branche abgesetzt. Während Unternehmen wie Mondelez International oder Lindt & Sprüngli zuletzt verstärkt auf Preiserhöhungen setzten und damit zunehmend die Geduld der Verbraucher strapazieren, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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