Die Zalando-Aktie steht an einer charttechnisch beachteten Marke. Im Fokus steht, wie sich das aktuelle Kursbild einordnen lässt.Den vollständigen Artikel lesen ...
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|JPMORGAN stuft Zalando auf 'Neutral'
|NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Zalando auf "Neutral" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Bei den anstehenden Quartalszahlen des Online-Modehändlers sei...
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|Zalando vor wichtiger Hürde - gelingt ein Befreiungsschlag?
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|EQS-PVR: Zalando SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
|EQS Voting Rights Announcement: Zalando SE
Zalando SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide...
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