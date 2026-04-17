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Deutliche Überlegenheit der Erzgehalte: Die Zahlen lügen nicht
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WKN: 850001 | ISIN: SE0000108656 | Ticker-Symbol: ERCB
Xetra
17.04.26 | 09:18
9,780 Euro
-3,74 % -0,380
Branche
Telekom
Aktienmarkt
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TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON B Chart 1 Jahr
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10,05510,06009:44
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ERICSSON
TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON B Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON B9,780-3,74 %
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