In Nevada wird nach Gold, Silber und anderen Rohstoffen gebohrt: So viel, dass die Bohrausrüstung knapp zu werden droht. Die Steigerung der Explorationsausgaben schlägt sich in Resultaten nieder: Der Frühling startet mit guten Bohrergebnissen.

Der Goldexplorer Lodestar Metals (ISIN: CA54020J2002, WKN: A41MZL) startete Anfang April ein 2.680 Meter umfassendes Bohrprogramm auf dem Projekt Gold Run im Humboldt County im US-Bundesstaat Nevada. Das Programm konzentriert sich auf mehrere vorrangige Gold-Silber-Vorkommen auf dem gesamten Gelände. Geplant sind 16 Bohrungen.

Lodestar Metals: Wegweisender Bohrstart bei Gold Run

Der Start eines Bohrprogramms markiert für Explorer eine entscheidende Wegmarke. Bevor der erste Bohrer startet, müssen umfangreiche Vorarbeiten geleistet werden. Lodestar CEO Lowell Kamin spricht von "monatelanger datengestützter Arbeit" zur Definition und Priorisierung von Bohrzielen.

Ausgewertet wurden geochemische, geophysikalische und historische Daten, "die allesamt auf Entdeckungspotenzial hindeuten". Das nun begonnene Bohrprogramm sei "der nächste Schritt, um mehr über Gold Run zu erfahren und Lodestar voranzubringen".

Das an der Börse mit nur knapp 4 Mio. EUR bewertete Unternehmen ist in Nevada derzeit einer von vielen Kunden der Bohrfirmen im Bundesstaat. Nevadas Edelmetallexplorer haben vor einigen Quartalen - angetrieben durch die hohen Metallpreise - ihre Budgets mit Hilfe von Investoren hochgefahren. Mit einiger Verzögerung schlägt sich dies in Berichten über Bohrergebnisse zwischen Elko und Las Vegas nieder. Zum Start in den Frühling wurden zuletzt einige aussichtsreiche Bohrergebnisse präsentiert.

P2 Gold etwa veröffentlichte Anfang März Bohrergebnisse für die Lucky Strike Zone aus dem Infill- und Erweiterungsbohrprogramm auf dem Gabbs-Projekt im Walker-Lane-Trend. Darunter: 0,71 Gramm Gold pro Tonne und 0,31 % Kupfer auf 54,86 Metern, einschließlich 1,28 Gramm Gold und 0,43 % Kupfer auf 22,86 Metern.

Kurz darauf folgte First Majestic Silver, das Ergebnisse eines Explorationsprogramms in der Goldmine Jerritt Canyon, einschließlich der Zielgebiete Mahala, Javelin und Saval innerhalb des Abbaugebiets Smith-SSX-Saval vorlegte. Das Unternehmen glaubt, dass diese Ergebnisse das Potenzial für eine Erweiterung der Goldmineralressourcen in Jerritt Canyon unterstreichen, wobei sowohl Tagebau- als auch Untertage-Ressourcen einbezogen werden sollen. Unter den Resultaten: 24,4 Meter mit 3,43 Gramm und 7,6 Meter mit 9,43 Gramm Gold pro Tonne.

Nevada-Explorer liefern Bohrerfolge

Gunpoint Exploration meldete ebenfalls im März erste Bohrergebnisse aus sieben Bohrlöchern, die einen neu entdeckten mineralisierten Trend im Talapoosa-Projekt untersuchen. Alle Bohrlöcher ergaben eine vielversprechende Goldmineralisierung in mehreren Zonen.

Ridgeline Minerals lieferte im März weitere Untersuchungsergebnisse aus der Entdeckung "Chinchilla Sulfide CRD" im Rahmen des Selena-Projekts. Ein Step-Out-Bohrloch durchteufte einen oxidmineralisierten Abschnitt von 3,1 m mit Gehalten von 86,5 Gramm Silber pro Tonne, 0,3 % Zink, 3,8 % Blei, 2,9 Gramm Gold pro Tonne und 0,07 % Antimon, beginnend in 639 Metern Bohrlochtiefe.

Mitte März war Mammoth Minerals an der Reihe: 13,72 Meter mit 1,15 Gramm Gold pro Tonne wurden auf dem Gold-Silber-Projekt Excelsior gebohrt. Die Bohrergebnisse "erweitern die bekannte Mineralisierung und untermauern das Modell einer Lagerstätte vom Typ Carlin", heißt es im Bericht des Unternehmens.

Ebenso Mitte März, publizierte Prince Silver eine neue Reihe von Untersuchungsergebnissen aus dem laufenden Reverse-Circulation-Bohrprogramm im Prince-Silver-Projekt im Pioche-Bergbaugebiet im Lincoln County. Unter den Abschnitten: 7,62 Meter mit einem Gehalt von 230,20 Gramm Silber pro Tonne, 10,78 % Mangan, 1,87 % Blei, 2,54 % Zink und 0,58 Gramm Gold pro Tonne.

Anfang April veröffentlichte Scorpio Gold Ergebnisse aus drei Step-out-Bohrungen und einer Erkundungsbohrung im Rahmen des Bohrprogramms der Phase 2 beim Projekt Manhattan District. Mit in der Ergebnisliste: 1,02 Gramm Gold pro Tonne auf 40,23 Metern ab 195,68 Metern, einschließlich 2,09 Gramm Gold auf 13,26 Metern ab 209,09 Metern.

Lodestar wählt Bohrziele durch integrierte Daten aus

Lodestar Metals will ebenfalls schnellstmöglich Bohrergebnisse veröffentlichen. In der ersten Phase des laufenden Programms werden vier genehmigte Bohrziele durch die Integration historischer Bohrergebnisse, Multielement-Bodengeochemie, UAV-Magnetfeldmessungen und eines geophysikalischen DDIP-Programms getestet. Die Ziele wurden aufgrund historischer Bohrungen, Gesteinsproben und DDIP-Aufladbarkeitsanomalien ausgewählt.

Lodestar befindet sich mit Gold Run noch in der Frühphasen-Exploration, was sich im aktuell niedrigen Börsenwert widerspiegelt. Kann das Unternehmen aber signifikante Bohrerfolge vorweisen und einen Pfad zur Weiterentwicklung des Projekts skizzieren, wird der Markt den Explorer schnell neu bewerten. Den ersten möglichen Anlass dafür bieten die Ergebnisse des gerade begonnenen Bohrprogramms.

Weitere Informationen zu Lodestar Metals finden Sie im Unternehmensprofil auf Miningscout.de:

https://www.miningscout.de/minenaktien/lodestar-metals-corp/

Unternehmen: Lodestar Metals Corp.

TSXV: LSTR

ISIN: CA54020J2002

WKN: A41MZL

Webseite: https://lodestarmetals.ca

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