Der Wertpapierhandel findet zunehmend digital statt, auch private Anleger handeln immer häufiger selbstständig auf Handy und Laptop. Doch die Abwicklung einer Wertpapiertransaktion durchläuft im Hintergrund noch immer etliche Stationen und Prüfungen, bis ein Wertpapier in ein Depot gebucht und Geld für die Transaktion geflossen ist. Warum die Tokenisierung von Wertpapieren und anderen Vermögenswerten diesen Prozess deutlich vereinfachen und technisch zukunftsfähiger machen kann - ohne das Fundament des bestehenden Kapitalmarkts infrage zu stellen.Gastbeitrag von Daniel Maier, Chartered Investment GermanyDie Digitalisierung des Wertpapierhandels ist längst Realität - doch sie endet heute oft noch an Grenzen, die aus einer Zeit stammen, in der vollständig digitale Abläufe keine Rolle spielten. Kaufen wir eine Aktie über das Online-Depot, wirkt die Transaktion aus Nutzersicht unkompliziert: ISIN eingeben, Order ausführen, fertig.Hinter den Kulissen jedoch greifen weiterhin zahlreiche etablierte Prozesse ineinander - Kursversorgung, Handelsplatzlogik, Registerführung, Clearing, Verwahrung, Zahlungsabwicklung. Diese Infrastruktur ist zuverlässig und leistungsfähig, aber sie wurde nicht für ein Umfeld gebaut, in dem Informationen und Transaktionsdaten jederzeit nahtlos digital miteinander verbunden sein können.Hier eröffnet die Tokenisierung neue Möglichkeiten: Sie erlaubt es, einzelne Schritte der Wertpapierabwicklung auf einer gemeinsamen digitalen Grundlage zusammenzuführen. Dadurch lassen sich Schnittstellen reduzieren, Abstimmungen automatisieren und Prozesse insgesamt transparenter und effizienter gestalten. Es geht dabei nicht darum, gewachsene Strukturen zu ersetzen oder klassische Handelsplätze infrage zu stellen. Vielmehr werden die bestehenden Mechanismen des Kapitalmarkts so weiterentwickelt, dass sie auch künftig stabil, flexibel und wettbewerbsfähig bleiben.Was ist Tokenisierung?Im Kern bedeutet Tokenisierung die digitale Abbildung eines realen Vermögenswerts - sei es eine Aktie, eine Anleihe, oder eine Immobilie - auf einer ...

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