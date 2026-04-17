Zürich - Die Schweizer Börse ist am Freitag etwas fester in den regulären Handel gestartet. Vor dem Wochenende übe man sich aber generell eher in Zurückhaltung, hiess es im Handel. Das begrenze die Kursaufschläge. Das Handelsgeschehen bleibe weiterhin von den Hoffnungen auf ein Ende der Kampfhandlungen im Nahen Osten geprägt. Dies schürt auch die Erwartung, dass die Energiepreise nachhaltig von den erhöhten Niveaus der letzten Wochen sinken. Der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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