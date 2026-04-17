Bern - Im letzten Jahr sind so viele Passagiere in den Zügen und Bussen der BLS befördert worden wie noch nie. Mit rund 73,4 Millionen Passagieren übertraf das Unternehmen ihren Rekord von 2024 um drei Prozent. Gegenüber dem Vorjahr habe die Schifffahrt mit fast acht Prozent mehr Passagieren am meisten zulegen können, teilte die BLS am Freitag mit. Auch in Sachen Pünktlichkeit habe sich die BLS erneut verbessern können. Besonders viele Passagiere ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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