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NORDWEST Handel AG: Geschäftsvolumen per 31. März 2026 nahezu auf Vorjahresniveau



17.04.2026 / 09:52 CET/CEST

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Geschäftsvolumen per 31. März 2026

NORDWEST Handel AG Geschäftsvolumen per 31. März 2026 nahezu auf Vorjahresniveau Dortmund, 17. April 2026 Der Vorstand berichtet über die Entwicklung des Geschäftsvolumens im ersten Quartal 2026 wie folgt: In den ersten drei Monaten des laufenden Geschäftsjahres hat der NORDWEST-Konzern ein Geschäftsvolumen von 1.201,3 Mio. € erzielt. Damit lag die Entwicklung mit -0,8 % leicht unter dem Vorjahreswert im ersten Quartal. Mit Blick auf das ZR- und Streckengeschäft wurde im ersten Quartal mit 1.144,0 Mio. € ein Gesamtvolumen nur marginal unterhalb des Vorjahres erzielt (-0,2 %), während das Lagergeschäft den Vorjahreswert mit -11,2 % deutlich verfehlte. Die Anzahl der an NORDWEST angeschlossenen Fachhandelspartner lag zum Ende des ersten Quartals bei 1.316. Entwicklung des Geschäftsvolumens mit Blick auf die Geschäftsbereiche: Die Geschäftsbereiche Stahl und TeamFaktor/Services konnten im ersten Quartal ein Plus gegenüber dem Vorjahr verzeichnen. Mit einem Geschäftsvolumen von 419,2 Mio. € übertraf der Bereich Stahl, aufgrund gestiegener abgesetzter Tonnagemengen, das Vorjahr um +6,5 %. Der Bereich TeamFaktor/Services konnte den Vorjahreswert per März mit einem Geschäftsvolumen von 317,0 Mio. € und einem Anstieg von +3,3 % ebenfalls übertreffen. Mit einem Geschäftsvolumen von 91,1 Mio. € und einem Rückgang von -22,0 % hat der Geschäftsbereich Bau das erste Quartal abgeschlossen. Ursächlich hierfür waren die weiterhin angespannte konjunkturelle Lage sowie der Verlust eines großen Fachhandelspartners im ZR-Geschäft in der zweiten Jahreshälfte 2025. So wies das ZR- und Streckengeschäft eine deutlich negative Entwicklung von -23,8 % auf, im Lagergeschäft entwickelte sich der Bereich hingegen mit +5,8 % positiv gegenüber dem Vorjahr. Der Geschäftsbereich Handwerk-Industrie erzielte insgesamt ein Geschäftsvolumen von 281,8 Mio. € und lag damit -6,2 % unterhalb des Vorjahres. Sowohl das ZR- und Streckengeschäft mit -4,9 % als auch das Lagergeschäft mit -12,6 % entwickelten sich dabei teils deutlich negativ gegenüber dem Vorjahr. Die rückläufige Entwicklung resultierte insbesondere aus dem Verlust eines großen Fachhandelspartners innerhalb der ersten Jahreshälfte 2025. Unter Berücksichtigung einer Bereinigung der ZR-Umsätze um die Volumina der jeweils ausgeschiedenen Fachhandelspartner entwickelte sich das ZR- und Streckengeschäft in den Bereichen Bau und Handwerk-Industrie jeweils positiv gegenüber dem ersten Quartal im Vorjahr. Der Geschäftsbereich Haustechnik hat den Vorjahreswert mit einem Geschäftsvolumen von 92,3 Mio. € insgesamt zwar nur knapp verfehlt (-0,3 %), das Lagergeschäft lag mit -21,3 % allerdings deutlich unter dem Vorjahr. Die Konzern-Zwischenmitteilung per 31. März 2026 wird voraussichtlich am 12. Mai 2026 veröffentlicht. Die diesjährige Hauptversammlung findet am 20. Mai 2026 in Dortmund statt. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf der NORDWEST-Homepage www.nordwest.com im Bereich Investor Relations/ Hauptversammlung. NORDWEST Handel AG

Der Vorstand

Über die NORDWEST Handel AG: Die NORDWEST Handel AG mit Sitz in Dortmund gehört seit 1919 zu den leistungsstärksten Verbundunternehmen des Produktionsverbindungshandels (PVH). Die Kernaufgaben des Verbandes zur Unterstützung der 1.316 Fachhandelspartner aus den Bereichen Stahl, Bau-Handwerk-Industrie und Sanitär- und Heizungstechnik (Haustechnik) liegen in der Bündelung der Einkaufsvolumina, der Zentralregulierung, einem starken Zentrallager sowie in umfangreichen Dienstleistungen. NORDWEST ist auch in Europa, insbesondere in den Schwerpunktländern Österreich, Schweiz, Spanien, Frankreich, Polen sowie Benelux aktiv.





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