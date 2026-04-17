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ANTARES VISION GROUP: SICHERE DOSE DANK KI-INTEGRATION



17.04.2026 / 10:05 CET/CEST

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Von der Inspektion bis zur Rückverfolgbarkeit: Die Gruppe präsentiert auf der Metpack 2026 intelligente Technologien für Hersteller von Metallverpackungen für Lebensmittel, Getränke und Aerosole

AKRON, Ohio, 17. April 2026 /PRNewswire/ -- Die Antares Vision Group - ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Rückverfolgbarkeit und Qualitätskontrolle, das durch integriertes Datenmanagement die Qualität und Transparenz von Produkten und Lieferketten gewährleistet -wird an der Metpack 2026 teilnehmen, einer der wichtigsten internationalen Veranstaltungen für die Herstellung von Hartverpackungen, insbesondere von Dosen, die vom 5. bis 8. Mai in Essen stattfindet. Am Stand (Halle 3, Stand 3A12) präsentiert die Gruppe folgende Lösungen: Cyclops für die Inline-Inspektion von Böden und Verschlüssen von Lebensmittel- und Getränkedosen, DecoMatch für die Offline-Farbinspektion von Dekorationen auf Getränkedosen sowie ein PolyView CTI-System für die Inspektion des oberen Teils von Dosen (Hals und Rand) für Aerosole. Neben diesen Innovationen wird die Antares Vision Group auch ihre Lösungen für die Serialisierung, die Rückverfolgbarkeit entlang der gesamten Lieferkette und den Einsatz künstlicher Intelligenz vorstellen. Als führender Anbieter von Bildverarbeitungssystemen für die Lebensmittel- und Getränkeverpackungsindustrie lässt sich die Antares Vision Group weiterhin von dem Innovationsgeist ihrer Anfänge leiten und setzt weltweit den globalen Standard für Inspektionslösungen. Die kontinuierliche Entwicklung anwendungsspezifischer Technologien durch die Applied Vision Corporation, die Anwendung immer höherer Präzisionsstandards, Kosteneffizienz und Benutzerfreundlichkeit machen die Gruppe zur ersten Wahl für Dosenhersteller auf der ganzen Welt. "Der Markt für Dosenhersteller ist ein wichtiger Ankerpunkt für technologische Innovationen in den Bereichen Lebensmittelverpackungen, Getränke und Aerosole", erklärt William Holmes, Präsident der Applied Vision Corporation, die zur Antares Vision Group gehört. "Mit unseren integrierten, intelligenten und nachhaltigen Lösungen möchten wir den Herstellern dabei helfen, die Produktqualität und die Prozesseffizienz zu verbessern." ANTARES VISION GROUP Die Antares Vision Group ist ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für Qualitätsprüfung, Echtheitsprüfung und lückenlose Rückverfolgbarkeit, der durch innovative Technologien für Produktsicherheit, Markenschutz und Transparenz in der Lieferkette sorgt. Mit einer Präsenz in über 60 Ländern, mehr als 1.200 Mitarbeitern und einem Netzwerk von rund 40 internationalen Partnern beliefert die Antares Vision Group weltweit führende Hersteller und zahlreiche Regierungsbehörden. Das Unternehmen ist in den Bereichen Life Science (Pharmazeutika, Medizinprodukte, Krankenhäuser), Kosmetik und FMCG (Fast-Moving Consumer Goods) tätig und unterstützt Unternehmen bei der Digitalisierung von Prozessen zur Verbesserung von Effizienz, Produktivität und Transparenz. Die Antares Vision Group wird von Crane NXT kontrolliert, einem in den USA ansässigen Industrie-Technologieunternehmen, das an der New Yorker Börse notiert ist (NYSE: CXT) und weltweit führend bei Authentifizierungs- und Rückverfolgbarkeitstechnologien ist. Es unterstützt Kunden dabei, das zu sichern, zu erkennen, zu verfolgen und zu authentifizieren, was am wichtigsten ist. www.antaresvisiongroup.com Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2958221/Antares_Vision_PolyView.jpg

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/2770351/5920546/AntaresVision_Group_Logo.jpg View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/antares-vision-group-sichere-dose-dank-ki-integration-302744821.html



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