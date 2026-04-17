Zürich - Wenig Angebot, viel Nachfrage: Das beschreibt in etwa das Dilemma, in dem der Schweizer Immobilienmarkt steckt. Und auch im laufenden Jahr dürfte sich die Situation nicht verbessern - im Gegenteil. Der Immobilienbewerter JLL hat Anfang des Jahres eine Umfrage unter Anlageverantwortlichen der aktiven Immobilien-Investoren durchgeführt. Die Teilnehmer erwarten demnach eine Verschärfung des Nachfrageüberhangs, wie aus der nun veröffentlichten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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