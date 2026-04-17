Netflix hat im ersten Quartal beim Umsatz und Gewinn besser abgeschnitten als von Analysten erwartet. Dennoch geriet die Aktie am Donnerstag nachbörslich massiv unter Druck und verlor 9,6 Prozent. Aus Sicht des Marktes sorgten vor allem der unveränderte Jahresausblick, die Perspektiven für das laufende Quartal und ein Sondereffekt beim Gewinn für Enttäuschung. In den ersten drei Monaten des Jahres 2026 steigerte der Streaming-Konzern seine Erlöse auf 12,25 Milliarden US-Dollar. Auch unter dem Strich legte Netflix kräftig zu: Der Nettogewinn belief sich auf 5,28 Milliarden US-Dollar beziehungsweise 1,23 US-Dollar je Aktie. Im Vorjahreszeitraum ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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