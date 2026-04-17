© Foto: Gerardo Vieyra - picture alliance / NurPhotoUber stockt seinen Anteil an Delivery Hero deutlich auf. Hinter dem Deal steckt mehr als nur Wachstum - auch Europas Wettbewerbspolitik gerät in Bewegung.Der US-Fahrdienstvermittler Uber verstärkt sein Engagement beim deutschen Essenslieferanten Delivery Hero. CNBC berichtet, dass das Unternehmen zusätzliche 4,5 Prozent der Anteile vom Großaktionär Prosus kauft. Prosus erzielt mit dem Verkauf Erlöse von rund 270 Millionen Euro. Uber zahlt 20 Euro je Aktie. Der Preis liegt unter dem Schlusskurs vom Donnerstag, nachdem die Aktie zuvor um 7 Prozent gestiegen war. Gleichzeitig entspricht er laut Prosus einem Aufschlag von 22 Prozent auf den durchschnittlichen Kurs des vergangenen Monats. …Den vollständigen Artikel lesen
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