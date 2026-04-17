Netflix präsentierte am gestrigen Donnerstag (16. April) die Ergebnisse für das 1. Quartal 2026. Die im Januar veröffentlichten Q4-Daten führten damals zu einem knackigen Kursrücksetzer in der Aktie des Streamingdienstanbieters. Dieses Mal sollte es anders werden. Der Markt war optimistisch. Die Erwartungen an das aktuelle Zahlenwerk waren hoch. Das spiegelte sich nicht zuletzt in dem starken Kursanstieg in den letzten Wochen wider. Es kam aber, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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