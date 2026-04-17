Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Das deutsche Bauunternehmen HOCHTIEF (ISIN DE0006070006/ WKN 607000) hat eine neue Unternehmensanleihe (ISIN DE000A46ZW17/ WKN A46ZW1) mit einem Volumen von bis zu 650 Millionen Euro aufgelegt, so die Börse Stuttgart.Die Anleihe biete einen festen Jahreszinssatz von 4,000%, der einmal jährlich ausgezahlt werde. Die erste Zinszahlung erfolge am 15. April 2027, das Laufzeitende sei der 15. April 2034. Die Anleihe sei ab einem Mindestbetrag von 1.000 Euro erhältlich. Der aktuelle Kurs liege bei rund 99,28% (Stand: 15.04.2026), die Rendite bis zur Fälligkeit betrage aktuell etwa 4,11%. Zu beachten sei, dass der Emittent eine Kündigungsoption zum 15. Januar 2034 zu einem Rücknahmepreis von 100,00% besitze. Standard & Poor's bewerte Hochtief mit einem Rating von BBB-. (News vom 16.04.2026) (17.04.2026/alc/n/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 anleihencheck.de